OSMACI ZAVRŠILI PROBNU MATURU: Ova tema im predstavlja najveći izazov
UČENICI osmog razreda danas su rešavanjem testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i testa iz izbornog predmeta, završili polaganje probnog završnog ispita.
Podsetimo, učenici su juče radili probni test iz matematike, a danas iz srpskog i izbornog predmeta, odnosno geografije, fizike, hemije, biologije i istorije. Oko 64.000 ovogodišnjih osmaka polagaće malu maturu 15, 16. i 17. juna.
Učenici beogradske OŠ "Drinka Pavlović" rekli su za "Kurir" nakon testa iz izbornog da im je od ova tri testa najteži bio test iz matematike.
Detaljan kalendar male mature:
- 1. i 2. april, 8-15 sati: Podnošenje zahteva za izmenu podataka o izjašnjenju učenika osmog razreda iz kojeg će predmeta raditi treći test na završnom ispitu i unošenje ispravki (neposredno u školi)
- Od 1. do 8. aprila do 16 sati: Elektronsko prijavljivanje za prijemni ispit na portalu Moja srednja škola
- 7. i 8. april, 9 - 16 sati: Prijavljivanje kandidata za prijemni ispit neposredno u matičnim osnovnim školama i neposredno u srednjim školama u kojima je organizovano polaganje prijemnih ispita
- 15. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz srpskog/maternjeg jezika
- 16. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz matematike
- 17. jun, 9-11 sati: Završni ispit - treći iz predmeta po izboru
- 19. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita
- 19. jun: Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita
- 22. jun: Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita
- 23. i 24. jun: Popunjavanje liste želja
- 26. jun: Objavljivanje konačne liste želja
- 29. jun: Objavljivanje konačnih rezultata raspodele đaka po školama
- od 29. juna do 2. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem u prvom upisnom krugu
- 29. jun: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu
- 29. jun: Popunjavanje i predaja liste želja za drugi upisni krug
- 30. jun: Objavljivanje konačnog rasporeda učenika po školama u drugom upisnom krugu
- 1. i 2. jul: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole elektronskim putem (drugi upisni krug)
- od 1. do 7. jula: Podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole neposredno u školi (posle prvog i drugog kruga raspodele), osim za upis u muzieke i baletske škole
- 1. jul: Objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga
- Test iz geografije je bio lak, ali treba da se razmišlja. Poslednji zadatak bio je najteži - odnosio se na područje sa najvećom gustinom naseljenosti u Južnoj Americi. Takođe, u jednom od pitanja tražili su da navedemo gde se nalazi određena reka ili jezero, a tačan odgovor bio je Centralna Amerika - ispričala nam je jedna učenica.
Njenog druga namučio je raspored planeta u Sunčevom sistemu:
- Zadatak sa banjama u Srbiji bio je zahtevan - dato je mesto, a mi smo morali da prepoznamo koja se banja tu nalazi među ponuđenim odgovorima.
Na testu iz fizike namučila ih je kinetička i potencijalna energija. Na testu iz istorije najteži su im bili zadaci koji su se odnosili na period bejbi-buma, kao i pitanje vezano za "veliku četvorku" jugoslovenskog fudbala.
One koji su reševali test iz biologije namučili su hromozomi.
- Bilo je teško pitanje vezano za Daunov sindrom, gde je trebalo razumeti i izračunati kako dolazi do promena u broju hromozoma.
(Kurir)
