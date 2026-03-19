PROHLADAN PROLEĆNI DAN: Vremenska prognoza za četvrtak, 19. mart

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Promenljivo oblačno i uglavnom suvo, sa temperaturama od 2 do 15 stepeni.

Vetar slab i umeren, u toku dana u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima povremeno i jak istočni i severoistočni, uveče u slabljenju.

VREME U BEOGRADU

Posle pretežno sunčanog jutra, u toku dana promenljivo oblačno uz slab i umeren, istočni i severoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 14 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U narednih nedelju dana zadržaće se umereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo uz dnevne temperature do 16 stepeni.

(sputnikportal.rs)

