TUGA DO NEBA Preminuo legendarni fudbaler Intera

TUŽNA vest dolazi sa Apenina!

Evaristo Bekalosi, legendarna "desetka" Intera i jedan od najomiljenijih fudbalera svoje generacije, preminuo je u bolnici u Breši u 70. godini života.

Bekalosi je preminuo u noći između utorka i srede u klinici "Poliambulanza", gde je bio hospitalizovan nakon što mu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo. On je u januaru 2025. godine doživeo težak moždani udar, nakon čega je usledio dug period borbe i kome, iz koje, nažalost, nije uspeo da se izvuče. Tragedija je tim veća što bi legendarni as za samo nekoliko dana, 12. maja, proslavio svoj 70. rođendan.

Rođen u Breši, gde je i napravio prve fudbalske korake, Bekalosi je vrhunac karijere doživeo u dresu Intera. U Milano je stigao 1978. godine i tokom šest sezona postao istinski simbol kluba. Odigrao je preko 200 utakmica za "nerazure", postigao 37 golova i bio ključna figura u osvajanju Skudeta u sezoni 1979/80, kao i Kupa Italije dve godine kasnije.

Navijači će ga zauvek pamtiti po neverovatnoj tehnici, ali i po "istorijskom" derbiju protiv Milana 28. oktobra 1979. godine, kada je postigao dva gola i zauvek obezbedio status božanstva među pristalicama Intera.

Bekalosi nije bio samo fudbaler, već i kultna figura italijanske pop-kulture. Njegova karijera obeležena je i jednim od najneobičnijih trenutaka u istoriji evropskog fudbala. Na utakmici Kupa pobednika kupova protiv Slovana iz Bratislave, 15. septembra 1982. godine, Bekalosi je uspeo da promaši dva penala u razmaku od samo osam minuta.

Upravo taj događaj inspirisao je čuvenog italijanskog komičara Paola Rosija da mu posveti kultni monolog "Pohvala Evaristu Bekalosiju", u kojem ga je uporedio sa džez legendom Čarlijem Parkerom, opisujući ga kao genija koji hoda po ivici između pobede i poraza.

Pored Intera i Breše, Bekalosi je tokom bogate karijere nosio dresove Sampdorije (sa kojom je takođe osvojio Kup Italije), Monce, Barlete i Pordenonea, pre nego što se povukao 1991. godine. Nakon završetka igračke karijere, ostao je aktivan u fudbalu kao sportski radnik i stručni konsultant, uvek prepoznatljiv po svom šarmu i direktnosti.

