SPORTSKI SVET JE ZGROŽEN! Poznati košarkaš osuđen na 60 godina zatvora zbog jezivih zločina

Bivši košarkaš Dagoberto Penja, osuđen je na 60 godina zatvora zbog stravičnih zločina seksualnog zlostavljanja dece. Kako se navodi u zvaničnom saopštenju Ministarstva pravde SAD, Penja je koristio svoju poziciju i autoritet kako bi prisiljavao maloletna lica na užasne radnje.

- Prema sudskim dokumentima, u periodu od oktobra 2024. do februara 2026. godine, Penja je koristio i nagovarao dvoje maloletnika da učestvuju u eksplicitnim seksualnim radnjama kako bi proizveo vizuelne prikaze svog seksualnog zlostavljanja - stoji u jezivom izveštaju koji je potresao svetsku javnost.

Penja je profesinalnu košarkašku karijeru gradio u Španiji, gde je nastupao za Barselonu B, Estudijantes, kao i za ekipe poput Breogana i Basket Korunje. Profesionalnu karijeru završio je 2023. godine u dresu Grupo Alega Kantabria, a tokom nje je slovio za pouzdanog igrača u rotaciji i borbenog beka.

Igrao je za reprezentaciju Dominikanske Republike, sa kojojm je nastupao na Mundobasketu 2019. godine u Kini.

Po završetku karijere se preselio na Floridu, gde je radio kao nastavnik fizičkog vaspitanja i trener - što se, prema navodima istrage, pokazalo kao paravan za jezive radnje.

Istraga protiv njega pokrenuta je 2025. godine, nakon što je otac jedne žrtve otkrio sumnjivu komunikaciju između bivšeg košarkaša i deteta. Daljim radom policije otkriveno je da je Penja bio uključen u razmenu neprimerenog materijala, kao i da je posedovao i snimao sadržaj tokom zlostavljanja dvoje maloletnika. Takođe, pronađeni su dokazi koji ukazuju na eksploataciju još jednog deteta.

Ovaj slučaj ostavio je sportski svet u šoku, s obzirom na to da je Penja godinama važio za uzornog profesionalca na terenima širom Evrope.

