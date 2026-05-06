MEDVEDEV ISPROZIVAO NEMCE: Veliko krvoproliće može se sprečiti samo ako...
MOSKVA može da odgovori na pokušaje evropskih zemalja da nametnu koncept "mira kroz snagu" samo svojim konceptom "bezbednosti Rusije kroz iskonski strah Evrope", izjavio je Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije.
- Žele da nam nametnu koncept 'mira kroz snagu'. Stoga, mi možemo da odgovorimo samo sa 'bezbednošću Rusije kroz iskonski strah Evrope'. Ni ubeđivanje, ni pokazivanje dobrih namera, ni dobra volja, ni jednostrani koraci ka izgradnji poverenja ne bi trebalo da budu naši alati za sprečavanje velikog krvoprolića - napisao je Medvedev u članku koji je objavio RT.
Prema njegovim rečima, veliko krvoproliće može se sprečiti samo ako Nemačka i "ujedinjena Evropa" shvate neizbežnost neprihvatljive štete u slučaju realizacije plana "Barbarosa 2".
Takođe je naglasio da Nemačka nikada zapravo nije ni prošla kroz pravu denacifikaciju.
- Arhivski materijali ruske Spoljne obaveštajne službe, uključujući izveštaj o političkoj situaciji u Zapadnoj Nemačkoj iz 1952. godine, ubedljivo pokazuju da su umesto sprovođenja denacifikacije, 'zapadne sile izabrale da opravdaju nacističke ratne zločince'. Čitav proces, koji je sproveden uz veliku pompu, sa izuzetkom likvidacije ozloglašenih profašističkih organizacija i čišćenja javnih prostora, pretvorio se u praznu farsu - ističe Medvedev.
Prema njegovim rečima, Anglosaksonci, želeći da sačuvaju bivše vođe Hitlerove ratne ekonomije i glavne naciste koji su im bili potrebni, sproveli su kampanju pod sloganom "obesite male, opravdajte velike".
(RT Balkan)
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
"Rusija nastavlja put pobednika": Poruka Medvedeva uoči Dana pobede
05. 05. 2026. u 15:40
Merc promenio ploču: Priča ono što Tramp hoće da čuje
05. 05. 2026. u 18:57
Nemačka uvodi nova pravila: Od 1. jula menja se sistem socijalne pomoći
05. 05. 2026. u 14:41
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Kardiohirurg upozorio: Ova hrana gora je za vaše zdravlje od pušenja i skraćuje vam život"
KARDIOVASKULARNI hirurg sa više od 25 godina iskustva, koji je i sam preživeo srčani udar, izdao je ozbiljno upozorenje o svakodnevnim namirnicama. Ističe kako je ultraprerađena hrana jedan od vodećih uzroka preuranjene smrti, opasnija čak i od duvana.
05. 05. 2026. u 14:46
Komentari (0)