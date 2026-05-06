MEDVEDEV ISPROZIVAO NEMCE: Veliko krvoproliće može se sprečiti samo ako...

В. Н.

06. 05. 2026. u 09:14

MOSKVA može da odgovori na pokušaje evropskih zemalja da nametnu koncept "mira kroz snagu" samo svojim konceptom "bezbednosti Rusije kroz iskonski strah Evrope", izjavio je Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije.

- Žele da nam nametnu koncept 'mira kroz snagu'. Stoga, mi možemo da odgovorimo samo sa 'bezbednošću Rusije kroz iskonski strah Evrope'. Ni ubeđivanje, ni pokazivanje dobrih namera, ni dobra volja, ni jednostrani koraci ka izgradnji poverenja ne bi trebalo da budu naši alati za sprečavanje velikog krvoprolića - napisao je Medvedev u članku koji je objavio RT.

Prema njegovim rečima, veliko krvoproliće može se sprečiti samo ako Nemačka i "ujedinjena Evropa" shvate neizbežnost neprihvatljive štete u slučaju realizacije plana "Barbarosa 2".

Takođe je naglasio da Nemačka nikada zapravo nije ni prošla kroz pravu denacifikaciju.

- Arhivski materijali ruske Spoljne obaveštajne službe, uključujući izveštaj o političkoj situaciji u Zapadnoj Nemačkoj iz 1952. godine, ubedljivo pokazuju da su umesto sprovođenja denacifikacije, 'zapadne sile izabrale da opravdaju nacističke ratne zločince'. Čitav proces, koji je sproveden uz veliku pompu, sa izuzetkom likvidacije ozloglašenih profašističkih organizacija i čišćenja javnih prostora, pretvorio se u praznu farsu - ističe Medvedev.

Prema njegovim rečima, Anglosaksonci, želeći da sačuvaju bivše vođe Hitlerove ratne ekonomije i glavne naciste koji su im bili potrebni, sproveli su kampanju pod sloganom "obesite male, opravdajte velike".

(RT Balkan)

