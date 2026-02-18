Društvo

PREMINULA SUPRUGA RADOVANA KARADŽIĆA

В.Н.

18. 02. 2026. u 14:54

LjILjANA Zelen Karadžić, supruga prvog predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića, preminula je danas u Istočnom Sarajevu u 81. godini, potvrđeno je u Bolnici "Srbija".

ПРЕМИНУЛА СУПРУГА РАДОВАНА КАРАЏИЋА

Foto: AP photo

Karadžićeva je po profesiji bila neuropsihijatar, a od 1993. do 2002. godine obavljala je funkciju predsednika Crvenog krsta Republike Srpske.

Ljiljana Zelen Karadžić rođena je 1945. godine u Sarajevu, gde je i završila Medicinski fakultet.

Mesto i datum sahrane biće naknadno saopšteni.


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALO, POČETNICI! Crvena zvezda na neverovatan način odgovorila Partizanu pred večiti derbi!

ALO, POČETNICI! Crvena zvezda na neverovatan način odgovorila Partizanu pred večiti derbi!