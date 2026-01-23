POČINJE NOVI LEDENI TALAS: Spremite se za sneg i ledenu kišu

METEOROLOG Marko Čubrilo otkrio da novi ledeni talas počinje oko 27. januara.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović/Profimedia/Ilustracija

Nakon ledene prve polovine januara, otopljenje je stiglo u Srbiju i donelo je temperature od oko 10 stepeni u proseku gotovo svakodnevno. Meteorolog-amater Marko Čubrilo je na svom "Fejsbuk" profilu objavio novu vremensku prognozu i najavio je novi ledeni talas krajem januara, oko 27. januara.

Za naredne dane najavio je toplo vreme, sneg se očekuje samo na višim planinama. Za vikend slabije padavine, samo u brdsko-planinskim predelima.

"Narednih dana ka nama će sa jugozapada i juga prticati sve toplija ali i vlažnija vazdušna masa. Danas i sutra padavone najčešće na južno orijantisanim planinama Dinarida, najčešće kiša dok je sneg moguć tek preko 1200mnv. Sutra tokom dana južni u jugoistočni vetar u osetnom pojačanju, dož Jadrana jugo u jačanju", započeo je Čubrilo.

Kakvo vreme će biti do kraja januara?

Prema njegovim rečima, do kraja meseca uglavnom suvo i toplo. Početkom sledeće nedelje blago zahlađenje.

"Nedelja donosi uticaj Đeneveskog ciklona uz povremenu kišu nad većim delom regiona, znatno češću i jaču na jugu i zapadu, duvaće jak i olujan jugo na južnom Jadranu, jak južni vetar na planinama i zbog toga će se sneg topiti i na preko 1400mnv, dok će u košavskom području duvati olujan južni i jugoistočni vetar (topla varijanta košave). Nad većim delom regiona relativno toplo uz maksimume od +5 do +15 stepeni Celzijusa, a osetno hladnije samo na krajnjem istoku Srbije uz tmurno vreme i maksimume oko 0 stepeni Celzijusa. Uveće slabljenje južnog vetra i prolazna kiša nad većim delom regiona", nastavlja Čubrilo.

Kada počinje novi ledeni talas?

Oko 27. januara počinje novi lednei talas. Snežna granica spušta se na oko 800 metara nadmorske visine.

"Početkom sledeeće nedelje će malo zahladiti te će se snežna granica spustiti na oko 800mnv ali će padavine polako slabiji, južni vetar će takođe na kratko prestati i zameniće ga zapadni i severozapadni, a duž Jadrana bura. Dnevni maksimum od +2 do +8 stepeni Celzijusa.

Od 28. januara ponovo jača južno strujanje i do oko 05.02. ostajemo u relativno toplom jugozapadnom i južnom strujanju sa kojim će nam priticati relativno topao i povremeno vlažan vazduh. Noćnih mrazeva uglavnom neće biti dok bi se dnevni maksimumi kretali od +5 do +12 stepeni Celzijusa", naveo je Čubrilo.

Kakvo vreme će biti početkom februara?

Prve procene ukazuju na toplo vreme početkom februara. Više informacija biće poznato pred sam početak drugog meseca u godini.

"Oko 7. februara modeli počinju pokazivati mogućnost građenja anticiklona u visokim geografskim širinama i samim tim promenu sinoptičkog trenda nad Evropom. U narednim danima ćemo videti da li je to troposferni odgovor na sada vrlo izvestan SSW proces i kidanje strosfernog polarnog vrtloga i ima li ova zima još sta da kaže…Narednih dana relativno toplo uz povremenu kišu i vetrovito", zaključuje Marko Čubrilo.