VRAĆAJU NAM SE SNEG I LEDENA KIŠA: Ristić najavio novi ledeni talas koji će trajati duže od prethodnog
IVAN Ristić, metereolog, najavljuje još jedan ledeni talas, povratak zime i snežne padavine početkom februara.
- IRIE AIFS veštačka inteligencija najavljuje povratak zime oko 6. februara, prema modelu sneg i led će ponovo okovati Evropu.Da se ipak vratimo u sadašnjost, otopljenje je počelo temperatura postepeno raste i jutarnja i dnevna ali zbog košave koja će za vikend duvati subjektivni osećaj će biti da je mnogo hladnije - piše Ristić na Fejsbuku.
Porast temperature u januaru nakon niza ledenih dana, Ristić je okarakterisao kao kratki predah od zime. Priliv hladnog vazduha sa istoka Evrope u Srbiju će vratiti mrazeve, ledenu kišu i sneg.
- Iako će biti padavina, poplave se ne očekuju. Do kraja januara ćemo biti pod uticajem arktičkog vazduha. Granica tog fronta je kod Srbije, pa zato kažem da će povremeno biti i kiše - naglašava Ristić za RTK2.
Do nagle promene temperature, objašnjava Ristić, dolazi kada dođe do promene hladnog vazduha iz Rusije i onog iz Sredozemlja.
Nove ledene talase najavljuje za kraj januara, dok će, kako ističe, u februaru biti jedan blaži talas.
- Na severu Srbije biće dosta hladnije, a na jugu će temperature biti oko proseka za ovo doba godine. I na jugu može biti veoma hladno, naročito u jutarnjim časovima. Deluje da će taj hladni talas duže potrajati, a prema mojoj proceni prva dekada februara biće u znaku zime. Dominiraće hladan vazduh sa istoka Evrope, Rusije, Ukrajine. Moguća je i pojava ledene kiše - navodi Ristić.
Ova zima po oštrini podsetila ga je na zime iz osamdesetih i devedesetih godina.
- Januar će ostati upamćen po nižim temperaturama od proseka, a to odavno nismo imali - ističe Ristić.
Što se proleća tiče, Ristić naglašava da ne treba da nas iznenadi ako oko 20. februara budemo imali temperaturu 20. stepeni.
- U drugoj dekadi februara najverovatnije će doći do osetnijeg otopljenja. Tako visoka temperatura za februar ne bi dugo potrajala i bila bi vesnik dolazećeg proleća. Ali prave prolećne temperature imaćemo u martu - zaključuje Ivan Ristić.
