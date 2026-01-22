ZATRESLO SE TLO RANO JUTROS U SRBIJI: Zemljotres pogodio ovaj grad
U 03.53 časova po lokalnom vremenu registrovan je zemljotres magnitude 2.4 jedinica Rihterove skale u regionu mesta Šid.
Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na III stepena Merkalijeve skale.
Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.
(Seismo.gov.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
ZEMLjOTRES U SRBIJI: Tokom noći se zatresao ovaj deo zemlje
19. 01. 2026. u 07:10
PRIJAVLjEN RAZORAN ZEMLjOTRES: Evo gde je bio epicentar
18. 01. 2026. u 18:48
JAPAN POGODIO NIZ RAZORNIH ZEMLjOTRESA: Poznato da li ima povređenih
15. 01. 2026. u 08:28
IDEJA ZA „UBISTVO U ORIJENT EKSPRESU “ ROĐENA U SRBIJI: 50 godina od smrti Agate Kristi - "kraljice zločina"
KADA je Agata Kristi dvadesetih godina prošlog veka sela u legendarni Orijent ekspres, nije mogla ni da sluti da će joj upravo taj voz, njegovi putnici i predeli kroz koje je prolazio, podariti jednu od najslavnijih priča u istoriji književnosti.
21. 01. 2026. u 16:48
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da neće koristiti silu protiv Grenlanda.
21. 01. 2026. u 15:13
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)