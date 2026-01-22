Društvo

ZATRESLO SE TLO RANO JUTROS U SRBIJI: Zemljotres pogodio ovaj grad

В.Н

22. 01. 2026. u 07:44

U 03.53 časova po lokalnom vremenu registrovan je zemljotres magnitude 2.4 jedinica Rihterove skale u regionu mesta Šid.

Foto: Jutjub printskrin/ 1 Stop Youtube/Logo

Teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na III stepena Merkalijeve skale.

Foto: Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije

Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije

(Seismo.gov.rs)

