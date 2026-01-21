Društvo

DEVOJČICI IZ SRBIJE U ITALIJI ISTOVREMENO TRANSPLANTIRANI JETRA I BUBREG: Donor bio otac - iz RFZO otkrili detalje

В. Н.

21. 01. 2026. u 12:17

O TROŠKU Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) sedmogodišnjoj devojčici iz Srbije uspešno su istovremeno transplantirani jetra i bubreg na klinici u Italiji.

ДЕВОЈЧИЦИ ИЗ СРБИЈЕ У ИТАЛИЈИ ИСТОВРЕМЕНО ТРАНСПЛАНТИРАНИ ЈЕТРА И БУБРЕГ: Донор био отац - из РФЗО открили детаље

Foto: Free Images Pixabay

Sve troškove lečenja i transporta specijalnim letom Avio-službe Vlade Srbije pokriva RFZO, saopšteno je danas iz tog fonda.

Ova izuzetno složena operacija obavljena je sredinom decembra, a dete je juče otpušteno na kućni oporavak uz ambulantno praćenje zdravstvenog stanja.

Podudarni donor oba organa bio je otac pacijentkinje koji se, takođe, uspešno oporavlja. 

Reč je o značajnom medicinskom poduhvatu budući da je to prva osoba iz Srbije i prva u Italiji kojoj je istovremeno urađena kombinovana transplantacija jetre i bubrega od živog donora, ističe se u saopštenju RFZO.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: DR NOVOSTI OTKRIVA : Zašto se naglo gojimo i naglo mršavimo ? | Dr Jelica Bjekić Macut

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (1)

Svi komentari Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KUPUJTE UZ VELIKE UŠTEDE!
Društvo

0 1

KUPUJTE UZ VELIKE UŠTEDE!

Kupovina proizvoda na sniženjima je pametna kupovina, jer čak i kod onih svakodnevnih artikala koje su deo naše potrošačke korpe, a na kojim uštede realno nisu velike, istrajnost u biranju najpovoljnije ponude, može se, i te kako, osetiti u kućnom budžetu.

21. 01. 2026. u 11:00

VOZAČI, OPREZNO: Bez zimske opreme ne krećite na put, Putevi Srbije upozoravaju na odrone, poledicu i maglu
Društvo

0 0

VOZAČI, OPREZNO: Bez zimske opreme ne krećite na put, "Putevi Srbije" upozoravaju na odrone, poledicu i maglu

JP "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.07 časova, saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta i državni putevi II prioriteta održavanja prohodni i da nema snega, dok su na ostalim putnim pravcima III prioriteta kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Užica, Vranja i Zaječara.

21. 01. 2026. u 07:48

OBELEŽAVAMO SVETE MUČENIKE JULIJANA I VASILISU: Danas izgovorite ovu molitvu da oterate sve nevolje
Društvo

0 0

OBELEŽAVAMO SVETE MUČENIKE JULIJANA I VASILISU: Danas izgovorite ovu molitvu da oterate sve nevolje

SRPSKA pravoslavna crkvai vernici danas slave praznik posvećenSvetim mučenicima Julijanu i Vasilisi, svetiteljima koji su živeli i za hrišćansku veru stradali početkom 4. veka. Sveti mučenici Julijan i Vasilisa su još za života bili ugledni i veoma poštovani hrišćani. Iako su se venčali, zavetovali su se da će život provesti kao brat i sestra, šireći hrišćanstvo i pomažući sirotinji.

21. 01. 2026. u 07:07

Politika
Tenis
Fudbal
UŽAS: Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav

UŽAS: Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav