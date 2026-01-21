DEVOJČICI IZ SRBIJE U ITALIJI ISTOVREMENO TRANSPLANTIRANI JETRA I BUBREG: Donor bio otac - iz RFZO otkrili detalje

O TROŠKU Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) sedmogodišnjoj devojčici iz Srbije uspešno su istovremeno transplantirani jetra i bubreg na klinici u Italiji.

Foto: Free Images Pixabay

Sve troškove lečenja i transporta specijalnim letom Avio-službe Vlade Srbije pokriva RFZO, saopšteno je danas iz tog fonda.

Ova izuzetno složena operacija obavljena je sredinom decembra, a dete je juče otpušteno na kućni oporavak uz ambulantno praćenje zdravstvenog stanja.

Podudarni donor oba organa bio je otac pacijentkinje koji se, takođe, uspešno oporavlja.

Reč je o značajnom medicinskom poduhvatu budući da je to prva osoba iz Srbije i prva u Italiji kojoj je istovremeno urađena kombinovana transplantacija jetre i bubrega od živog donora, ističe se u saopštenju RFZO.

(Tanjug)

