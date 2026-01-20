METEOROLOG OTKRIVA KADA STIŽE OTOPLJENJE: Do ovog dana biće "debeli" minus

DOK se region suočava sa ledenim jutrima i jakim mrazom, glavno pitanje koje svi postavljaju je koliko još ledenih dana je pred nama i kada će konačno biti toplije.

Foto: Novosti

Marko Čubrilo, meteorolog amater, u najnovijoj prognozi najavljuje skori preokret. Iako su temperature trenutno u dubokom minusu, situacija se menja brže nego što smo očekivali, ali zaboravite na "zatrpavanje" snegom u nižim predelima.

Do četvrtka ledeni dani i "debeli" minus

Prema rečima Marka Čubrila, pred nama je još nekoliko dana tipičnog zimskog vremena. Do srede će biti suvo i hladno, a do četvrtka nas očekuje umerena do jaka hladna košava.

​Vremenska prognoza pokazuje jutarnje temperature će biti od -15 do -6 stepeni, što je umeren i jak mraz, dok će dnevne maksimalne temperature imati veliki raspon - od ledenih -6 na istoku Srbije do blagih 3 stepena na zapadu Hrvatske.

Foto: N. Karlić

Stiže otopljenje

​Od četvrtka se situacija drastično menja. Barički sistemi su trenutno postavljeni tako da nema uslova za prodor hladnoće iz Rusije ka Balkanu. Umesto toga, otvara se put vazdušnim masama sa zapada.

​- Ka nama će početi prodor toplijeg i vlažnijeg vazduha sa Atlantika, vetar će oslabiti i promeniti smer i uslediće otopljenje - najavljuje Čubrilo.

Do vikenda će doći do povećanja oblačnosti, ali će padavine biti rezervisane uglavnom za planinske predele Dinarida. U subotu je prolazna kiša moguća u većem delu regiona, dok će sneg padati samo na visinama iznad 800 metara. Jutarnji mrazevi će prestati, a dnevni maksimumi će skočiti i do 9 stepeni.

Foto: N. Živanović

​Šta nas čeka krajem januara

​Oko 26. januara moguće je manje zahlađenje, ali Čubrilo naglašava da to neće biti "prava zima". Bilo bi više kiše, a snega samo preko 700 metara nadmorske visine. Već posle 28. januara moglo bi uslediti novo otopljenje.

​Čubrilo se posebno osvrnuo i na spekulacije o snegu na Kamčatki.

- Sneg koji je pao na Kamčatki nema nikakve veze sa vremenom u Evropi. To je hiljadama kilometara daleko i taj vremenski obrazac ne utiče na nas.

​Istina o zagrevanju stratosfere i "Zveri sa istoka"

​Mnogo se priča o mogućem zagrevanju stratosfere (SSW proces) početkom februara, što često najavljuje ekstremnu hladnoću. Međutim, Čubrilo poziva na oprez i kaže da tek sada na pojedinim simulacijama GFS modela na jako nepouzdanim satima od preko 300 sati od inicijacije kada je prognoza izuzetno nepozdana temperature dostižu potrebne nivoe sa klasifikovanje događaja ka SWW.

- Sam SSW proces čak i da se desi nije garant dolaska hladnoće kad nas. Ne kažem da nije moguće, ali dan počinje sve više da se produžava i da bi nas zahvatilo jače zahlađenje uslovi moraju biti idealni. O ovom bi vredelo pričati posle 1. februara ukoliko se prognoza održi i ostali modeli počnu da hvataju taj signal – kaže Čubrilo.

Zaključuje da "za sada nema sibirskih hladnoća, čak šta više, visinsko strujanje okreće uskoro na zapadno i sledi otopljenje".

Foto: N.Živanović

Dva meteorološka scenarija

Prema rečima meteorologa Ivana Ristića prognoza za sledeću nedelju je još uvek enigma.

- Trenutno se oseća uticaj sibirskog anticiklona, ali će narednih dana otopliti, a za iduću nedelju postoje dva scenarija. Prvi je da će kroz “bečka vrata” do nas prodreti novi talas zahlađenja, ali slabiji od “sibirske zveri”, a drugi je da do toga neće dođe i da će se zadržiti relativno toplo vreme. Temperature bi bile od 5 do 10 stepeni u toku dana, u nižim predelima se u tom slučaju očekuje kiše i susnežica, a u višim krajevima sneg - kaže Ristić.

Hladna i topla košava i smena jačeg i slabijeg zahlađenja

On je objasnio da "više ne očekuje iz istog pravca hladan vazduh i da bi krajem januara bi mogli da osetimo još jedno zahlađenje koje ne bi bilo jako kao što je trenutno".

- Tokom ove nedelje će polako popustiti hladnoća, a sledeće nedelje ako bude došlo do zahlađenja i ako padne sneg to će biti uticaj hladnog vazduha sa severa, a ne sa istoka – kaže Ristić.

Od danas, prema njegovoj vremenskoj prognozi, sibirski anticiklon koji je doneo veoma niske temperature, će spustiti minimalne temperature u većem delu Srbije do oko -10 stepeni, a zatim počinje postepeno da slabi.

- Hladna košava će oslabiti i prestati, a krajem nedelje će ponovo početi da duva košava, ali će biti topla. Maksimalne temperature će do kraja nedelje biti u postepenom porastu, tako da će od petka biti između 5 i 10 stepeni. Za vikend očekuje jače naoblačenje koje će usloviti kišu a na višim planinama sneg - zaključuje Ristić.

(Blic)

BONUS VIDEO: Ukazao se krst na nebu tokom plivanja za Časni krst