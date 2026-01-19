ĐACI ULAZE U POTPUNO NOVE UČIONICE: Učenici Trgovačke škole u Hilandarskoj ulici od danas ponovo u svojim klupama (FOTO)

NAKON sveobuhvatne rekonstrukcije, renoviranja i dogradnje, zgrada Trgovačke škole u potpunosti je stavljena u funkciju obrazovanja, omogućivši povratak više od 800 učenika u savremeno opremljen prostor

Od danas, Trgovačka škola u Hilandarskoj ulici ponovo dočekuje svoje učenike u potpuno obnovljenom i funkcionalno zaokruženom objektu. Zahvaljujući obimnim radovima, škola sada prvi put funkcioniše kao jedinstvena celina, isključivo namenjena obrazovanju. Više od 800 učenika nastavlja školovanje u savremenim prostorima ukupne bruto površine od gotovo 6.500 kvadratnih metara, prilagođenim savremenim uslovima nastave i rada.

Projektom rekonstrukcije i dogradnje stvoreni su značajno unapređeni uslovi za obrazovni proces, škola je dobila veći broj učionica, specijalizovane kabinete, informatičke sale, biblioteku sa čitaonicom, višenamenske prostore, kao i kvalitetno uređene sadržaje za nastavno osoblje. U potpunosti su obnovljene fasada i krov, zamenjene sve instalacije, ugrađeni najsavremeniji sistemi grejanja i klimatizacije, kao i sistem protivpožarne zaštite. Posebna pažnja posvećena je bezbednosti, dostupnosti i komforu, kako učenika tako i zaposlenih, uz korišćenje trajnih i visokoizdržljivih materijala najvišeg standarda.

– Ovo je jedna od najznačajnijih investicija u obrazovnu infrastrukturu, jer smo želeli da stvorimo prostor koji će dugoročno odgovarati potrebama škole, učenika i zaposlenih. Ulaganjem u moderne i funkcionalne škole, pokazujemo jasno opredeljenje da obrazovanje bude jedan od stubova razvoja našeg društva. Danas imamo objekat koji je u potpunosti obnovljen, tehnički unapređen i funkcionalan kao celina, a ovakvi projekti potvrđuju da Grad sistemski ulaže u svoje buduće generacije – izjavio je sekretar za investicije Grada Beograda Luka Petrović.

Prema njegovim rečima poseban izazov projekta predstavljala je rekonstrukcija i prilagođavanje objekta na pet spratova savremenim standardima, pri čemu je jedan od ključnih radova bilo izmeštanje i potpuno stavljanje u funkciju lifta punog kapaciteta. Zamena starog lifta, koji je bio ograničenog kapaciteta, omogućila je bolju povezanost svih etaža i značajno unapredila funkcionalnost i pristupačnost zgrade. Istovremeno, obnovom fasade i uređenjem okruženja, ova autentična lokacija na uglu Hilandarske i Cetinjske ulice dobila je novi izgled, čime je prostor ponovo zasijao kao važna tačka obrazovnog, ali i urbanog identiteta grada.

Povratak u obnovljenu školu predstavlja važan korak i za nastavnike i za učenike, jer su stvoreni uslovi koji podstiču kvalitetan rad, učenje i razvoj školske zajednice. Očuvani su i elementi identiteta škole — među njima i mural u svečanoj sali — koji sada čine deo savremeno uređenog prostora, povezujući tradiciju i moderne obrazovne standarde.

Direktorka Trgovačke škole Mira Lekić istakla je da je za školu ovo izuzetno važan i emotivan trenutak.

– Učenici i zaposleni konačno su dobili prostor koji je funkcionalan, bezbedan i motivišući za rad i učenje, a istovremeno zadržava duh i tradiciju Trgovačke škole. Ovakvi uslovi značajno utiču na kvalitet nastave, ali i na svakodnevni osećaj pripadnosti školi, što je za nas podjednako važno – naglasila je Mira Lekić.

Zgrada Trgovačke škole u Hilandarskoj ulici ima i posebnu istorijsku vrednost. Podignuta je kao zadužbina Evgenije Kiki 1939. godine i trajno je posvećena obrazovanju mladih u domenu trgovine. Danas, kroz savremene nastavne programe i više obrazovnih smerova, škola nastavlja tu misiju u potpuno obnovljenom prostoru, spajajući tradiciju i moderne uslove školovanja.

