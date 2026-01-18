Društvo

PRETEŽNO SUNČANO, VETROVITO I HLADNO: Vremenska prognoza za nedelju, 18. januar

В.Н.

18. 01. 2026. u 00:05

Jutro sa slabim i umerenim mrazom, tokom dana pretežno sunčano, osim u Timočkoj Krajini, na jugozapadu i jugu Srbije gde će ujutru biti mestimično magle i niske oblačnosti, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana.

Foto: Tanjug/S.A.

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine uz pojačan subjektivni osećaj hladnoće.

Najniža temperatura od -9 do -3, a najviša od 0 do 5 stepeni, na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini hladnije, od -4 do -2 stepena.

Vreme u Beogradu

I u glavnom gradu pretežno sunčano, vetrovito i hladno. Duvaće umeren i jak, jugoistočni vetar.

Najniža temperatura od -6 do -4, a najviša oko 1 stepen.

Prognoza za narednih sedam dana

U ponedeljak i utorak u većem delu biće pretežno sunčano, dok se niska oblačnost i magla povremeno očekuju na severu Vojvodine, istoku, jugu i jugozapadu Srbije.

Od srede malo i umereno oblačno, u brdsko-planinskim predelima tek ponegde slabe prolazne padavine, dok se narednog vikenda (24-25.01.), uz oblačnije i malo toplije vreme, kiša očekuje ponegde i u ostalim krajevima, na visokim planinama sneg.
U Vojvodini i Timočkoj Krajini u većini dana temperatura ispod 0 (ledeni dani), a u ostalom delu uglavnom u intervalu od 0 do 5 stepeni.

U Pomoravlju i Podunavlju će do srede duvati jak jugoistočni vetar, koji će u četvrtak i petak kratkotrajno oslabiti, a nakon toga se ponovo nastavlja period sa košavom.

