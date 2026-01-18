PRETEŽNO SUNČANO, VETROVITO I HLADNO: Vremenska prognoza za nedelju, 18. januar
Jutro sa slabim i umerenim mrazom, tokom dana pretežno sunčano, osim u Timočkoj Krajini, na jugozapadu i jugu Srbije gde će ujutru biti mestimično magle i niske oblačnosti, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana.
Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine uz pojačan subjektivni osećaj hladnoće.
Najniža temperatura od -9 do -3, a najviša od 0 do 5 stepeni, na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini hladnije, od -4 do -2 stepena.
Vreme u Beogradu
I u glavnom gradu pretežno sunčano, vetrovito i hladno. Duvaće umeren i jak, jugoistočni vetar.
Najniža temperatura od -6 do -4, a najviša oko 1 stepen.
Prognoza za narednih sedam dana
U ponedeljak i utorak u većem delu biće pretežno sunčano, dok se niska oblačnost i magla povremeno očekuju na severu Vojvodine, istoku, jugu i jugozapadu Srbije.
Od srede malo i umereno oblačno, u brdsko-planinskim predelima tek ponegde slabe prolazne padavine, dok se narednog vikenda (24-25.01.), uz oblačnije i malo toplije vreme, kiša očekuje ponegde i u ostalim krajevima, na visokim planinama sneg.
U Vojvodini i Timočkoj Krajini u većini dana temperatura ispod 0 (ledeni dani), a u ostalom delu uglavnom u intervalu od 0 do 5 stepeni.
U Pomoravlju i Podunavlju će do srede duvati jak jugoistočni vetar, koji će u četvrtak i petak kratkotrajno oslabiti, a nakon toga se ponovo nastavlja period sa košavom.
