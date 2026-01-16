Društvo

NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ: Kiša i košava olujne jačine

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 01. 2026. u 16:41

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je danas da se do kraja dana očekuje umereno oblačno vreme, osim u severnoj i istočnoj Srbiji, gde će biti oblačno sa slabim padavinama, dok se na severu očekuje slaba kiša, a na istoku zemlje, gde će biti hladnije, mešovite padavine sa snegom i kišom uz poledicu.

Foto: A. Stevanović/Depositphotos

Uveče će u košavskom području jugoistočni vetar biti u pojačanju,koji će u toku noći na jugu Banata i u donjem Podunavlju bitit i olujne jačine.

U narednom periodu pretežno sunčano i hladno, pa se u Vojvodini, Timočkoj i Negotinskoj Krajini očekuju ledeni dani (sa temperaturom u toku celog dana ispod 0 ).

U ostalim regionima Srbije ledeni dan biće ponedeljak, 19. januar, dok će u ostatku perioda dnevne temperature biti uglavnom u intervalu od 0 do 5.

(Tanjug)

