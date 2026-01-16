Društvo

TS MEDIA I ER SRBIJA DONOSE EKSKLUZIVNI DOMAĆI VIDEO SADRŽAJ NA INTERKONTINENTALNE LETOVE

16. 01. 2026. u 15:31

TS Media, multimedijalni segment Telekoma Srbija, i nacionalna avio-kompanija Er Srbija ostvarili su ekskluzivnu saradnju koja putnicima na interkontinentalnim letovima ka Sjedinjenim Američkim Državama i Kini omogućava pristup pažljivo odabranom domaćem filmskom i serijskom sadržaju putem IFE (In-Flight Entertainment) sistema.

Ovim partnerstvom, naša kinematografska i televizijska produkcija po prvi put dobija svoje mesto u okviru avio-zabavnog sistema na najdužim rutama, čime se putnicima pored brojnih stranih naslova nudi dodatna vrednost i autentičan srpski sadržaj.

Na ovim linijama, kroz raznovrstan izbor igranih formata, putnici mogu da otkriju priče koje osvetljavaju savremene i istorijske teme i doprinose očuvanju kulturnog identiteta Srbije.

Program obuhvata popularne i nagrađivane serije iz TS Media kataloga kao što su „Što se bore misli moje“, „Ruski konzul“, „Vazdušni most“, „Ime naroda“, „Dara iz Jasenovca“, „Srpski junaci srednjeg veka“, „12 reči“, „Azbuka našeg života“ i „Nedelja“, dok filmski deo ponude uključuje naslove „Što se bore misli moje“, „Ruski konzul“, „Heroji Halijarda“ i „Oluja“, omogućavajući putnicima da tokom leta dožive autentičan uvid u savremenu kinematografiju i televizijsku produkciju iz naše zemlje.

Kroz ovu inicijativu, TS Media nastavlja da razvija inovativna rešenja u oblasti digitalnih sadržaja i da domaću produkciju plasira na nove, međunarodne platforme, dok Er Srbija dodatno obogaćuje ponudu za putnike na svojim najdužim linijama, pružajući savremeno i kvalitetno putničko iskustvo.


 

