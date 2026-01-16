Društvo

DELOVI BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE: Ovo je tačna satnica isključenja

В.Н.

16. 01. 2026. u 07:39

ZBOG planiranih radova na mreži, Elektrodistribucija Srbije najavila je isključenje struje za danas, 16. januar.

Unsplash

Do prekida snabdevanja električnom energijom, doći će na teritoriji šest beogradskih opština, i to Savski venac, Voždovac, Novei Beograd, Grocka, Obrenovac i Lazarevac, navode iz Elektrodistribucije Srbije.

Tačno vreme isključenja i adrese potrošača, možete pročitati OVDE.

Isključenja počinju u 9 sati, a u nekim opštinama trajaće i do 18 časova.

