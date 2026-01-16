DELOVI BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE: Ovo je tačna satnica isključenja

ZBOG planiranih radova na mreži, Elektrodistribucija Srbije najavila je isključenje struje za danas, 16. januar.

Unsplash

Do prekida snabdevanja električnom energijom, doći će na teritoriji šest beogradskih opština, i to Savski venac, Voždovac, Novei Beograd, Grocka, Obrenovac i Lazarevac, navode iz Elektrodistribucije Srbije.

Tačno vreme isključenja i adrese potrošača, možete pročitati OVDE.

Isključenja počinju u 9 sati, a u nekim opštinama trajaće i do 18 časova.

