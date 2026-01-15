DANAS SLAVIMO PREPODOBNOG SERAFIMA SAROVSKOG: Dao važne savete za unutrašnji mir

DANAS slavimo Prepodobnog Serafima Sarovskog.

Foto: Profimedia

Srpska pravoslavna crkva (SPC) danas slavi i obeležava Prepodobnog Serafima Sarovskog. Bio je jedan od najvećih ruskih pravoslavnih podvižnika, prozorljivaca i čudotvoraca, a slavi se kao svetitelj.

Ovaj dan se slavi i kao Pretprazništvo Bogojavljenja. Osim što je mnogima pomagao za života, Serafim Sarovski ostavio je dragocene reči koje žive skoro dva veka nakon njegove smrti. Ovo su njegovi saveti o tome kako da sačuvate unutrašnji mir:

“Ništa na svetu nije bolje od mira u Hristu - u njemu se poništava svaka borba vazdušnih i zemnih duhova: Jer ne ratujemo mi protiv krvi i tela, nego protiv poglavarstva, i vlasti, i gospodara tame ovoga sveta, protiv duhova zlobe podnebesnih.

Znak je razumne duše da čovek pogružava um u sebe i ima delanje u srcu svome. Tada gablagodat Božija osenjuje i čovek prebiva u mirnom nastrojenju, a uz pomoć ovoga i u nastrojenju nadnebeskom: u mirnom, to znači sa dobrom savešću; u nadnebeskom - jer um sagleda u sebi blagodat Svetoga Duha, po reči Božijoj: “U miru je mesto Njegovo.”

Može li čovek da se ne raduje, videći sunce telesnim očima? A koliko veća radost nastaje kada čovek unutarnjim, (duhovnim), očima ugleda Sunce Pravde, Hrista. Tada se uistinu raduje anđelskom radošću. O tome je Apostol rekao: “Naš je život na Nebesima”.

Kada neko živi u mirnom nastrojenju, on kao da kašičicom zahvata duhovne darove. Imajući mirno nastrojenje duha, i budući osenjivani blagodaću Božijom, Sveti Oci su dugo živeli. Kada čovek dođe u stanje mira, on iz sebe i na druge može da izliva svetlost prosvetljenja razuma.

On pre svega treba da ponavlja reči proročice: “Neka ne izlaze iz usta vaših reči ohole.” I reči Gospodnje: “Licemeru, izvadi najpre brvno iz oka svojega i tada ćeš videti da izvadiš trun iz oka brata svojega.”

Ovaj mir je kao neko bescen-blago Gospod ostavio učenicima Svojim uoči smrti Svoje, govoreći: “Mir vam ostavljam, mir Svoj dajem vam”. O njemu takođe govori i Apostol: “I mir Božiji koji prevashodi svaki um, neka sačuva srca vaša i misli vaše u Isusu Hristu.”

Mi, dakle, treba da sve svoje misli, želje i dela usredsređujemo na to da zadobijemo mir Božiji i sa Crkvom svagda vapimo: “Gospode Bože naš! Daj nam mir!”

BONUS VIDEO - "STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3