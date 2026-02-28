Svet

"ČLANICA NATO-A PODRŽAVA IRAN" Ričard Grenel udario na Sloveniju, odgovorio Tanji Fajon

Новости онлине

28. 02. 2026. u 17:40

IZASLANIK predsednika SAD Donalda Trampa za specijalne misije Ričard Grenel odgovorio je danas ministarki spoljnih poslova Slovenije Tanji Fajon zbog komentara o napadu SAD na Iran.

ЧЛАНИЦА НАТО-А ПОДРЖАВА ИРАН Ричард Гренел ударио на Словенију, одговорио Тањи Фајон

TANJUG/Nenad Mihajlović

Ona je danas izjavila da je Slovenija zabrinuta zbog izveštaja o izraelsko-američkom napadu na Iran.

- Pozivamo na hitnu deeskalaciju, uzdržanost i puno poštovanje međunarodnog prava. Diplomatija ostaje jedini put ka stabilnosti - napisala je Fajon na društvenoj mreži Iks.

Grenel joj je na to odgovorio:

- Članica NATO-a podržava Iran.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MORGAN: Najveći Trampov rizik
Svet

0 0

MORGAN: Najveći Trampov rizik

BRITANSKI voditelj Pirs Morgan oglasio se na društvenoj mreži Iks, komentarišući trenutnu politiku američkog predsednika Donalda Trampa prema Iranu.

28. 02. 2026. u 19:01

IRAN POKRENUO NOVI TALAS NAPADA: Rakete padaju na Dubai, pogođen aerodrom u Kuvajtu (FOTO/VIDEO)
Svet

0 35

uživoIRAN POKRENUO NOVI TALAS NAPADA: Rakete padaju na Dubai, pogođen aerodrom u Kuvajtu (FOTO/VIDEO)

IZRAEL i SAD izvele su napad na Iran. U Teheranu su odjeknule detonacije, a kasnije su čule i u drugim mestima. Kako je rečeno, cilj napada je eliminisanje neposrednih pretnji koje dolaze od iranskog režima. Operacija bi, prema pisanju medija, mogla da traje nekoliko dana. U celoj zemlji proglašeno vanredno stanje. SAD su operaciju nazvale "Epski bes".

28. 02. 2026. u 10:41 >> 18:57

Politika
Tenis
Fudbal
SMEH DO SUZA: Pitali Hrvate da li znaju srpske reči - Nikada neću pogoditi! (VIDEO)

SMEH DO SUZA: Pitali Hrvate da li znaju srpske reči - "Nikada neću pogoditi!" (VIDEO)