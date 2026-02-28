"ČLANICA NATO-A PODRŽAVA IRAN" Ričard Grenel udario na Sloveniju, odgovorio Tanji Fajon

IZASLANIK predsednika SAD Donalda Trampa za specijalne misije Ričard Grenel odgovorio je danas ministarki spoljnih poslova Slovenije Tanji Fajon zbog komentara o napadu SAD na Iran.

TANJUG/Nenad Mihajlović

Ona je danas izjavila da je Slovenija zabrinuta zbog izveštaja o izraelsko-američkom napadu na Iran.

- Pozivamo na hitnu deeskalaciju, uzdržanost i puno poštovanje međunarodnog prava. Diplomatija ostaje jedini put ka stabilnosti - napisala je Fajon na društvenoj mreži Iks.

Grenel joj je na to odgovorio:

- Članica NATO-a podržava Iran.

NATO Member comes out supporting Iran. https://t.co/r0Er4iubWP — Richard Grenell (@RichardGrenell) February 28, 2026