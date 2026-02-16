Društvo

IZDATO UPOZORENJE ZA SRBIJU: Oglasio se RHMZ

В.Н.

16. 02. 2026. u 07:46

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje Srbije na stvaranje snežnog pokrivača.

Foto: Novosti

"U utorak (17.02.) se očekuju nove snežne padavine i to u oblastima južnije od Save i Dunava. Očekuje se od 8 do 20 cm vlažnog snega, lokalno i više. Vlažan sneg jakog intenziteta može izazvati probleme u saobraćaju i lokalne poteškoće u prenosnim sistemima, uključujući smanjenu vidljivost i nakupljanje snega na putevima", navodi se u saopštenju RHMZ.

Takođe je izdato i hidrološko upozorenje da će se na Crnom Timoku kod Gamzigrada u naredna 24 časa vodostaji kretati iznad granice redovne odbrane od poplava.

Jutarnja temperatura biće od -5 do 3, najviša dnevna od 6 do 11 stepeni. Tokom noći biće oblačno vreme uz skretanje vetra na severoistočni pravac, u brdsko-planinskim predelima padaće sneg, u nižim kiša koja će postepeno prelaziti u susnežicu i sneg.

U Beogradu se ujutru očekuje slab mraz.

