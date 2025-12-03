PRAZNIČNI TV SPEKTAKL: Otključali smo vaše omiljene kanale Novogodišnji poklon za korisnike Iris TV, Super TV, MOVE, m:SAT TV i Antena Plus
PRAZNIČNA sezona i ove godine stiže ranije za sve televizijske korisnike Telekom Srbija servisa – Iris TV, Super TV, MOVE, m:SAT TV i Antena Plus.
U duhu tradicije da svojim korisnicima ulepša kraj godine, Telekom Srbija je pripremio poseban poklon – širok izbor dodatnih TV kanala i bogatog sadržaja iz Video kluba, potpuno otključanih i dostupnih do 15. januara 2026. godine.
Ove zime korisnici mogu da uživaju u premium zabavi, jer su svima otključani HBO paketi, sa najtraženijim serijama, filmskim hitovima, komedijama, dramama i dokumentarcima koji će obeležiti zimske dane pred nama.
Ljubitelji kvalitetnog dokumentarnog programa moći će od 15. decembra da prate sadržaje i na National Geographic, kao i na My Baby TV, koji će posebnu radost doneti najmlađim gledaocima i svima koji uživaju u edukativnim i kreativnim programima koji razvijaju maštu i prate dečju radoznalost.
Praznici donose i posebnu poslasticu za fanove popularne serije „Krunska 11“, koji će moći da uživaju u novim epizodama na Superstar TV i da se ponovo prepuste rolekosteru emocija, ljubavi i živopisnih komšijskih zapleta.
Za sve koji vole da biraju sadržaj po sopstvenoj meri, tu je i bogata ponuda Video kluba, ispunjena najpopularnijim filmskim ostvarenjima, serijama i drugim atraktivnim sadržajima za celu porodicu. Bilo da želite filmsko veče, maraton serija ili otkrivanje novih, inspirativnih priča, praznični period je savršena prilika da istražite najraznovrsniju ponudu do sada.
Preporučujemo
Svetsko priznanje za srpski Telekom!
27. 11. 2025. u 18:35
VREME DANAS: Oblačno, ponegde sa slabom kišom
04. 12. 2025. u 00:00
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)