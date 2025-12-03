Društvo

PRAZNIČNI TV SPEKTAKL: Otključali smo vaše omiljene kanale Novogodišnji poklon za korisnike Iris TV, Super TV, MOVE, m:SAT TV i Antena Plus

PRAZNIČNA sezona i ove godine stiže ranije za sve televizijske korisnike Telekom Srbija servisa – Iris TV, Super TV, MOVE, m:SAT TV i Antena Plus.

ПРАЗНИЧНИ ТВ СПЕКТАКЛ: Откључали смо ваше омиљене канале Новогодишњи поклон за кориснике Ирис ТВ, Супер ТВ, МОВЕ, м:САТ ТВ и Антена Плус

U duhu tradicije da svojim korisnicima ulepša kraj godine, Telekom Srbija je pripremio poseban poklon – širok izbor dodatnih TV kanala i bogatog sadržaja iz Video kluba, potpuno otključanih i dostupnih do 15. januara 2026. godine.

Ove zime korisnici mogu da uživaju u premium zabavi, jer su svima otključani HBO paketi, sa najtraženijim serijama, filmskim hitovima, komedijama, dramama i dokumentarcima koji će obeležiti zimske dane pred nama.

Ljubitelji kvalitetnog dokumentarnog programa moći će od 15. decembra da prate sadržaje i na National Geographic, kao i na My Baby TV, koji će posebnu radost doneti najmlađim gledaocima i svima koji uživaju u edukativnim i kreativnim programima koji razvijaju maštu i prate dečju radoznalost.

Praznici donose i posebnu poslasticu za fanove popularne serije „Krunska 11“, koji će moći da uživaju u novim epizodama na Superstar TV i da se ponovo prepuste rolekosteru emocija, ljubavi i živopisnih komšijskih zapleta.

Za sve koji vole da biraju sadržaj po sopstvenoj meri, tu je i bogata ponuda Video kluba, ispunjena najpopularnijim filmskim ostvarenjima, serijama i drugim atraktivnim sadržajima za celu porodicu. Bilo da želite filmsko veče, maraton serija ili otkrivanje novih, inspirativnih priča, praznični period je savršena prilika da istražite najraznovrsniju ponudu do sada.

