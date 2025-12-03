Društvo

NESTAO DRAGAN LAZOVIĆ IZ NOVOG BEOGRADA: Izašao do trafike i nije se vratio (FOTO)

Ana Đokić

03. 12. 2025. u 14:54

DRAGAN Lazović iz Novog Beograda nestao je u utorak 2.12.2025. u Bloku 70a, nakon što je u ranim jutarnjim časovima izašao do obližnjeg kioska po cigarete, odakle se nije vratio.

НЕСТАО ДРАГАН ЛАЗОВИЋ ИЗ НОВОГ БЕОГРАДА: Изашао до трафике и није се вратио (ФОТО)

Foto: Printscreen/Nestali Srbija

Dragan je pod terapijom. Visok je 165 cm, sede kose i smeđih očiju. U slučaju da imate bilo kakve informacije, obavezno obavestite policiju.

Foto: Printscreen/Nestali Srbija

Nestao Dragan Lazović

Dragan živi sa sestrom i zetom u Bloku 70a.

