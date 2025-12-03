NESTAO DRAGAN LAZOVIĆ IZ NOVOG BEOGRADA: Izašao do trafike i nije se vratio (FOTO)
DRAGAN Lazović iz Novog Beograda nestao je u utorak 2.12.2025. u Bloku 70a, nakon što je u ranim jutarnjim časovima izašao do obližnjeg kioska po cigarete, odakle se nije vratio.
Dragan je pod terapijom. Visok je 165 cm, sede kose i smeđih očiju. U slučaju da imate bilo kakve informacije, obavezno obavestite policiju.
Dragan živi sa sestrom i zetom u Bloku 70a.
BONUS VIDEO:
Spašavanje Ivana Miloševića koji je nestao na Kosovu | Najnovije vesti
Preporučujemo
TRAGIČAN KRAJ POTRAGE: Pronađeno telo Bojana Stankovića u kombiju (FOTO)
26. 11. 2025. u 17:04
NESTAO NEDELjKO LAZIĆ (35) IZ RUME: Nema ga šest dana
09. 11. 2025. u 20:07
UVODE SE UDžBENICI OD NACIONALNOG ZNAČAJA: Poslanici dali zeleno svetlo
03. 12. 2025. u 15:19
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)