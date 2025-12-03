STIŽU UDARI VETRA OLUJNE JAČINE: U ovim delovima zemlje sneg - RHMZ objavio detaljnu prognozu
DO kraja dana u većini krajeva umereno oblačno, posle podne i sa sunčanim intervalima, a samo u Banatu, na istoku, jugoistoku i jugu pretežno oblačno mestimično sa kišom, dok je na visokim planinama moguć slab sneg.
Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i jak, a na jugu Banata i olujni jugoistočni.
Najviša temperatura od 6 do 12 stepeni.
Narednih dana košava
Sutra ujutru na severozapadu zemlje, u Negotinskoj krajini, kao i po pojedinim kotlinama zapadne i južne Srbije magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, na severu, zapadu i jugozapadu, a uveče ponegde i u ostalim krajevima sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunalju sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 2 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 6 do 12 stepeni.
Narednih dana će se zadržati umereno do potpuno oblačno do nedelje mestimično sa slabim padavinama, uglavnom u vidu kiše, a slab sneg se očekuje samo na visokim planinama. U košavskom području će do subote duvati umeren, povremeno i jak, istočni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine.
Početkom sledeće sedmice suvo.
