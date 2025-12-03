Društvo

STIŽU UDARI VETRA OLUJNE JAČINE: U ovim delovima zemlje sneg - RHMZ objavio detaljnu prognozu

В. Н.

03. 12. 2025. u 12:04

DO kraja dana u većini krajeva umereno oblačno, posle podne i sa sunčanim intervalima, a samo u Banatu, na istoku, jugoistoku i jugu pretežno oblačno mestimično sa kišom, dok je na visokim planinama moguć slab sneg.

СТИЖУ УДАРИ ВЕТРА ОЛУЈНЕ ЈАЧИНЕ: У овим деловима земље снег - РХМЗ објавио детаљну прогнозу

Foto: M. Anđela/K. Mihajlović

Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i jak, a na jugu Banata i olujni jugoistočni.

Najviša temperatura od 6 do 12 stepeni.

Foto: A. Stevanović

Narednih dana košava

Sutra ujutru na severozapadu zemlje, u Negotinskoj krajini, kao i po pojedinim kotlinama zapadne i južne Srbije magla ili niska oblačnost. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, na severu, zapadu i jugozapadu, a uveče ponegde i u ostalim krajevima sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunalju sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 2 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 6 do 12 stepeni.

Narednih dana će se zadržati umereno do potpuno oblačno do nedelje mestimično sa slabim padavinama, uglavnom u vidu kiše, a slab sneg se očekuje samo na visokim planinama. U košavskom području će do subote duvati umeren, povremeno i jak, istočni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine.

Početkom sledeće sedmice suvo.

BONUS VIDEO: SNEG NA JABUCI USRED MAJA: Nestvarni prizori u Srbiji

