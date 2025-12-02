VREME DANAS: Padaće kiša

VREME u Srbiji danas donosi naoblačenje koje će ujutru pre podne zahvatiti severne i zapadne, posle podne će da se proširi i na ostale predele Srbije, a slaba kiša se uveče i tokom noći očekuje mestimično u zapadnim, centralnim i južnim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: Novosti

Vetar slab istočni i jugoistočni, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i donjem Podunavlju u pojačanju, dok će se temperature kretati u rasponu od minus tri do 11 stepeni.

Vreme u Beogradu

Ujutru magla ili niska oblačnost, na širem području grada i slab mraz. Tokom dana pretežno oblačno, sa najvišom dnevnom temperaturom oko osam stepeni.

Vreme narednih dana

Od petka se ponovo u većini krajeva zemlje očekuju slabe, sporadične padavine, uglavnom u vidu kiše, a slab sneg se očekuje samo na visokim planinama.

(Sputnjik)