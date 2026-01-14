Bakini recepti

UŠTIPCI: Topli, mirisni uštipci iz domaće kuhinje

Milena Tomasevic

14. 01. 2026. u 06:00

Ako tražite recept za mekane, vazdušaste i neodoljive uštipke, ovaj je pravi izbor. Brzi su za pripremu i savršeni za doručak, večeru ili uz čašu jogurta. Dok su još topli – bukvalno se tope u ustima!

УШТИПЦИ: Топли, мирисни уштипци из домаће кухиње

FOTO: Novosti

Sastojci

Za kvasac:

  • 100 ml vrele vode
  • 200 ml toplog mlijeka
  • 1 kašika šećera
  • 1 kašika kvasca
  • 6 kašika brašna

Dodatno:

  • 1 kašičica soli
  • 3 kašike ulja
  • 1 jaje
  • 21–23 kašike brašna

Priprema

U posudi sjedinite vruću vodu, toplo mleko, šećer, kvasac i 6 kašika brašna. Dobro promešajte  i ostavite da nadođe 10 minuta. U pripremljeni kvasac dodajte so, ulje, jaje i postepeno brašno. Umesite mekano testo koje se ne lepi za ruke. Testo pokrijte i ostavite da odmori 30 minuta. Zatim ga razvaljajte na pobrašnjenoj podlozi na debljinu oko 3 mm, i izrežite oblike po želji i pržite na vrelom ulju dok ne dobiju zlatnu boju. Vadite na papirni ubrus da upije višak masnoće.

Prijatno!

