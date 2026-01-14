UŠTIPCI: Topli, mirisni uštipci iz domaće kuhinje

POVEĆANjE broja stradalih u saobraćajnim nesrećama u Srpskoj u 2025, gde je prema zvaničnim podacima evidentirano više od 13.000 saobraćajnih nesreća, što je rekordan broj na godišnjem nivou, dokaz je da učesnici u saobraćaju sve više ne poštuju propise. Godinu ranije broj tih nesreća je bio 10.807. Broj poginulih u saobraćajnim nesrećama u prošloj godini je 124, što je za 30 više nego u 2024, kad sa su smrtno stradale 94 osobe. Gledajući podatke o poginulima u saobraćaju, jasno je da svaka tri dana neko pogine na putevima, dok se dnevno desi u proseku više od 30 saobraćajki širom Srpske.