UŠTIPCI: Topli, mirisni uštipci iz domaće kuhinje
Ako tražite recept za mekane, vazdušaste i neodoljive uštipke, ovaj je pravi izbor. Brzi su za pripremu i savršeni za doručak, večeru ili uz čašu jogurta. Dok su još topli – bukvalno se tope u ustima!
Sastojci
Za kvasac:
- 100 ml vrele vode
- 200 ml toplog mlijeka
- 1 kašika šećera
- 1 kašika kvasca
- 6 kašika brašna
Dodatno:
- 1 kašičica soli
- 3 kašike ulja
- 1 jaje
- 21–23 kašike brašna
Priprema
U posudi sjedinite vruću vodu, toplo mleko, šećer, kvasac i 6 kašika brašna. Dobro promešajte i ostavite da nadođe 10 minuta. U pripremljeni kvasac dodajte so, ulje, jaje i postepeno brašno. Umesite mekano testo koje se ne lepi za ruke. Testo pokrijte i ostavite da odmori 30 minuta. Zatim ga razvaljajte na pobrašnjenoj podlozi na debljinu oko 3 mm, i izrežite oblike po želji i pržite na vrelom ulju dok ne dobiju zlatnu boju. Vadite na papirni ubrus da upije višak masnoće.
Prijatno!
