SREĆNA PRAVOSLAVNA NOVA 2026. GODINA: “Večernje novosti” čestitaju svima koji slave dolazak novog leta po julijanskom kalendaru

U PONOĆ je stigla srpska Nova 2026. godina, za sve koji slave po starom kalendaru.

Dočekali smo, kako narod kaže, Mali Božić. Tog dana se završavaju božićne svečanosti. Danas, 14. januara, obeležava se i veliki praznik - Obrezanje Gospoda Isusa Hrista i krsna slava Sveti Vasilije Veliki.

Julijanska Nova godina, poznata kao pravoslavna Nova godina, praznik je koji se slavi 14. januara po gregorijanskom kalendaru u balkanskim zemljama Srbiji, Crnoj Gori, BiH (Republika Srpska), Severnoj Makedoniji, kao i u pravoslavnim delovima Hrvatske, a tog datuma je 1. januar po julijanskom (starom) kalendaru.

Julijanska Nova godina slavi se i u Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Jermeniji, Moldaviji i Gruziji, a zanimljiva je činjenica da tradicija obeležavanja julijanske Nove godine postoji i u nekim nemačkim kantonima u Švajcarskoj, ali i u nekim delovima galske zajednice u Škotskoj.

Julijanska Nova godina u našem narodu se naziva i srpska Nova godina, ali i Mali Božić, jer se na taj dan završavaju božićne svečanosti.