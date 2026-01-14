Svet

SREĆNA PRAVOSLAVNA NOVA 2026. GODINA: “Večernje novosti” čestitaju svima koji slave dolazak novog leta po julijanskom kalendaru

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 01. 2026. u 00:00

U PONOĆ je stigla srpska Nova 2026. godina, za sve koji slave po starom kalendaru.

Foto: Novosti

Dočekali smo, kako narod kaže, Mali Božić. Tog dana se završavaju božićne svečanosti. Danas, 14. januara, obeležava se i veliki praznik - Obrezanje Gospoda Isusa Hrista i krsna slava Sveti Vasilije Veliki.

Julijanska Nova godina, poznata kao pravoslavna Nova godina, praznik je koji se slavi 14. januara po gregorijanskom kalendaru u balkanskim zemljama Srbiji, Crnoj Gori, BiH (Republika Srpska), Severnoj Makedoniji, kao i u pravoslavnim delovima Hrvatske, a tog datuma je 1. januar po julijanskom (starom) kalendaru.

Julijanska Nova godina slavi se i u Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Jermeniji, Moldaviji i Gruziji, a zanimljiva je činjenica da tradicija obeležavanja julijanske Nove godine postoji i u nekim nemačkim kantonima u Švajcarskoj, ali i u nekim delovima galske zajednice u Škotskoj.

Julijanska Nova godina u našem narodu se naziva i srpska Nova godina, ali i Mali Božić, jer se na taj dan završavaju božićne svečanosti.

