NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.
Sreda
20.45 Harts - Sent Miren 1&NG (2,27)
21.00 Nigerija - Maroko T2 ide dalje (1,61)
Ukupna kvota: 6,57
