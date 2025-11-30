Društvo

NOVI GOLOVI, KOŠEVI, MODERNA PODLOGA... Gujon: Jedno od najvećih srpskih sela na centralnom Kosovu i Metohiji dobilo novi sportski teren

Марија Стевановић
Marija Stevanović

30. 11. 2025. u 15:34

HUMANITARNA organizacija „Solidarnost za Kosovo“ predvođena Arnoom Gujonom obnovila je sportski teren i donirala opremu i rekvizite novoosnovanom fudbalskom klubu u selu Dobrotin na Kosovu i Metohiji.

Foto: Marko Petrović

Do sada su deca iz Dobrotina imala loše uslove za vannastavne aktivnosti jer je sportski teren u centru sela bio zapušten i oronuo. Odlazak u obližnja mesta radi treninga bio je nemoguć zbog nedostatka prevoza i bezbednosti.

Zbog toga je, kako kaže Arno Gujon, osnivač Solidarnosti za Kosovo zahvaljujući donatorima iz Francuske, obnovljen sportski teren sa novim golovima, koševima, modernom podlogom i zaštitnom ogradom što će značajno poboljšati uslove za decu.

Foto: Marko Petrović

- Kada smo čuli da će u Dobrotinu biti osnovan prvi fudbalski klub odlučili smo da im pomognemo i damo zamah njihovom početku. Ovo je jedno od najvećih sela na centralnom Kosovu sa puno dece i drago mi je što će njihovo, inače veoma teško odrastanje, biti bar malo olakšano našom donacijom. Ove godine renovirali smo sportski teren u Sušici kod Gračanice, a sada i u Dobrotinu. Kada vidite sa koliko radosti deca trče po terenu i kako sa nestrpljenjem dolaze na treninge, onda shvatite koliko im je nedostajalo ovakvo mesto - rekao je Gujon.

Foto: Marko Petrović

Humanitarna organizacija „Solidarnost za Kosovo“ je za ovaj projekat izdvojila 30.000 evra dok će u narednom periodu nastaviti da realizuje projekte sa ciljem da deci sa Kosova i Metohije obezbedi zdravo, bezbedno i podsticajno okruženje za odrastanje.

Foto: Фото: Марко Петровић

Komentari (0)

