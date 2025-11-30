Društvo

OVDE JE TRENUTNO -11 STEPENI! Sneg nastavlja da pada širom Srbije, oglasio se RHMZ sa najnovijom prognozom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 11. 2025. u 13:48

U TOKU prepodneva nastavak padavina u Srbiji - kiša će biti češća pojava u Vojvodini (osim na Fruškoj Gori), zatim u nižim delovima zapadne i centralne Srbije, dok će sneg padati u oblasti Homolja, u pojedinim delovima Banata, na području Beograda, kao i u brdskim delovima Šumadije i zapadne Srbije, saopštio je RHMZ najnoviju prognozu za danas.

ОВДЕ ЈЕ ТРЕНУТНО -11 СТЕПЕНИ! Снег наставља да пада широм Србије, огласио се РХМЗ са најновијом прогнозом

Foto: D. Milovanović

Prestanak padavina na granici kiše i snega očekuje se posle podne. Uveče i tokom noći delimično razvedravanje, a pred jutro mestimično slab mraz, stvaranje magle i niske oblačnosti, naročito u nižim predelima i po kotlinama.

Najhladniji je trenutno Crni Vrh, gde je u 10 časova izmereno -11 stepeni.

U ponedeljak (01.12.) ujutro mestimično slab mraz, a po kotlinama i u nižim predelima magla i niska oblačnost koja se može zadržavati i u delu prepodneva.

U toku dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima. Vetar uglavnom slab, promenljiv, samo na istoku Srbije umeren do jak, zapadni. Najniža temperatura od -3 do 3 °C, a najviša od 8 do 13 °C.

Uveče i u toku noći po kotlinama i u nizijama ponovo se očekuje mestimično stvaranje magle i niske oblačnosti.

Alo.rs

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POGIBIJA NA NATO VOJNOJ VEŽBI

POGIBIJA NA NATO VOJNOJ VEŽBI