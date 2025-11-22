AMSS UPOZORAVA, ZBOG KIŠE POGORŠANI USLOVI ZA VOŽNJU: Oprez zbog smanjene vidljivosti
AUTO-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je danas na pogoršanje uslova za vožnju usled kiše i mokrih kolovoza, kao i zbog smanjene vidljivosti.
U brdsko planinskim predelima očekuju se snežne padavine, zbog kojih će doći do forniranja snežnog pokrivača što će doneti prave zimske uslove vožnje, sa snegom i poledicom. Na put u ova područja ne treba kretati bez zimske opreme, uz korišćenje glavnih magistralnih i regionalnih puteva, koji spadaju u prvi prioritet čišćenja i zimskog održavanja.
Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok teretna vozila čekaju dva sata na Batrovcima na izlazu iz Srbije.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SNEG STIŽE I U BEOGRAD: Danas nas očekuje pravo zimsko vreme u Srbiji
22. 11. 2025. u 00:00
NA GRANIČNIM PRELAZIMA KAMIONI ČEKAJU I DO PET SATI: Evo gde se stvaraju najveće gužve
11. 11. 2025. u 21:00
VOZAČI OPREZ: Kiša, mokri kolovozi i magla otežavaju vožnju - AMSS upozorava
10. 11. 2025. u 19:37
ČEKANjE I DO TRI SATA: Evo kakvo je stanje na graničnim prelazima, oglasio se AMSS
08. 11. 2025. u 18:27
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)