AMSS UPOZORAVA, ZBOG KIŠE POGORŠANI USLOVI ZA VOŽNJU: Oprez zbog smanjene vidljivosti

В.Н.

22. 11. 2025. u 08:23

AUTO-moto savez Srbije (AMSS) upozorio je danas na pogoršanje uslova za vožnju usled kiše i mokrih kolovoza, kao i zbog smanjene vidljivosti.

АМСС УПОЗОРАВА, ЗБОГ КИШЕ ПОГОРШАНИ УСЛОВИ ЗА ВОЖЊУ: Опрез због смањене видљивости

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

U brdsko planinskim predelima očekuju se snežne padavine, zbog kojih će doći do forniranja snežnog pokrivača što će doneti prave zimske uslove vožnje, sa snegom i poledicom. Na put u ova područja ne treba kretati bez zimske opreme, uz korišćenje glavnih magistralnih i regionalnih puteva, koji spadaju u prvi prioritet čišćenja i zimskog održavanja.

Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok teretna vozila čekaju dva sata na Batrovcima na izlazu iz Srbije.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja.

