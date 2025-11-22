DANAS JE SVETI NEKTARIJE EGINSKI: Veruje se da ova molitva leči sve bolesti, a nerotkinje se ovom svecu mole za porod

SRPSKA pravoslavna crkva (SPC) i njeni vernici danas obeležavaju praznik posvećen Svetom Nektariju Eginskom, grčkog monaha nad čijim su se moštima, prema brojnim svedočenjima, dešavala čuda.

Smatra se jednim od najvećih iscelitelja u istoriji hrišćanstva.

Veruje se da one imaju isceliteljske moći i da pomažu onima koji boluju od teških bolesti, a naročito obolelima od raka.

Sveti Nektarije Eginski je bio nastojnik manastira na ostrvu Egina pored Atine. Živeo je polovinom devetnaestog veka, a preminuo je 1920. godine.

Sveti Nektarije Eginski je svetitelj kojem se pripisuje više od 2.000 čuda. Po pravoslavnom verovanju, isceljenje uz Svetog Nektarija našli su oboleli od raka, paralize, Parkinsonove bolesti i bolesti nerava, bubrega, očiju. Nije čudno što su ga mnoge zdravstvene ustanove, a pre svih Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, uzele za svog zaštitnika.

O čudima svetog Nektarija Eginskog svedočili su mnogi njegovi savremenici i sledbenici, a brojne su i ispovesti ljudi kojima je pomogao.

Molitva Svetom Nektariju Eginskom Čudotvorcu

Danas izgovorite ove reči za ozdravljenje:

"O, mirotočiva glavo, svetitelju Nektarije, arhijereju Božiji! U vreme velikog odstupništva i bezbožništva, pobožnošću si prosijao i sakrušio glavu pregordoga satane, koji nas je izranjavio. Toga radi darova ti Hristos da lečiš bolesti neizlečive, koje nas spopadoše zbog bezakonja naših. Verujemo: zavoleo te je Bog pravednoga, da tebe radi nas grešne pomiluje, od prokletstva da nas razreši, od bolesti da nas izbavi i da se po svoj vaseleni slavi strašno i preslavno Ime Njegovo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin."

Molitva za porod Svetom Nektariju

"Usliši nas Milosrdni i Svemogući Bože, da moljenjem našim i zastupništvom Svetog Simeona Mirotočivog , Svetog Vasilija Ostroškog i Svetog Nektarija Eginskog bude nam poslana blagodat Tvoja. Budi milostiv, Gospode, prema molitvi našoj, seti se Zakona Tvog o umnoženju roda ljudskog i budi milostiv Pokrovitelj, da se Tvojom pomoću sačuva ono što si Sam ustanovio. Ti si Tvojom vlašću i silom iz ničega sve stvorio i postavio početak svemu što u svetu postoji. Stvorio si čoveka prema Svom liku i kao visoku tajnu si osvetio supružnički savez i unapred ukazao na tajnu sjedninjenja Hrista sa Crkvom.

Pogledaj , Milosrdni, na sluge Tvoje (kažete imena supružnika koji žele porod, koji su venčani u Crkvi), spojene bračnim savezom, koji te mole za Tvoju pomoć, da na njima bude milost Tvoja, da budu plodni, i da ugledaju oni sina sinova svojih čak do trećeg i četvrtog kolena, i da dožive željenu starost i uđu u Carstvo Nebesko kroz Gospoda našeg Isusa Hrista, Kome dolikuje svaka slava, čast i poklonjenje sa Svetim Duhom u vekove. Amin".

