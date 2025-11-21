U BEOGRADU 6 STEPENI, A U OVIM GRADOVIMA 20, ŠTA SE DEŠAVA SA VREMENOM U SRBIJI? Kiša prelazi u sneg a očekuje se i grmljavina

JAKO zahlađenje sa kišom zahvatilo je severne i zapadne predele Srbije. Kiša je u Vojvodini i u Podrinju umerenog intenziteta, a temperatura je opala na samo 4-5 stepeni i već miriše na sneg, s obzirom na to sa se on u ovim predelima očekuje već večeras i tokom noći.

Foto: D. Balšić/ Tanjug

U maglovitom i tmurnom Beogradu je samo 6 stepeni i nakon jutarnjih 8, temperatura nastavlja da opada, tako da se večeras očekuje samo 2.

Istovremeno, na jugu i jugoistoku Srbije i u dolini Zapadne Morave je sunčano i veoma toplo, uz temperature i do prolećnih 20 stepeni, piše Đorđe Đurić.

Dok su u podne Sombor, Novi Sad i Požega, kao i Kopaonik bili najhladniji sa 4 stepena, Ćuprija i Kruševac mere 20 stepeni, Niš i Kraljevo 19, Zlatibor i Sjenica 14, Kragujevac 10 stepeni, a zbog magle hladnije je u Negotinu i Zaječaru sa 9 stepeni.

U nastavku dana na severu i zapadu Srbije biće oblačno i veoma hladno sa kišom, koja će se širiti prema centralnim predelima. Temperatura u ovim predelima biće od 4 do 10 stepeni. U toku večeri i noći kiša će preći u sneg na zapadu Vojvodine, pre svega u Bačkoj i na zapadu Srema, ali i u Podrinju, Mačvi, u Kolubarskom okrugu, u nizijama zapadne Srbije i u brdsko-planinskim predelima centralne Srbije.

Istovremeno, na jugu i jugoistoku i dalje veoma toplo, oko prolećnih 20 stepeni, ali kiša i pljuskovi sa grmljavinom očekuju se pred kraj dana i tokom večeri. Do ovih predela zahlađenje se očekuje tokom noći.

Vreme za vikend

Naše područje pod uticajem je ciklona sa Jadranskog mora, koji će svojim premeštanjem dalje na istok.

U svom zadnjem delu povući ledenu vazdušnu masu sa severa i severozapada, tako da se vikend u Srbiji očekuje veoma hladno, uz kišu, susnežicu i sneg, a zabeleće se po prvi put mnoge nizije i gradovi prvi put ove sezone.

Polarni udar već je prodrao preko centrlane Evrope i Alpa sve do Apenonskog poluostrva.

U naredna 24 sata veoma obilni sneg i ledeni vazduh zahvatiće naš region, dok se u oblasti Jadrana očekuju veoma obilni pljuskovi sa grmljavinom, uz pojavu grmljavnskih oluja i nepogoda i uz opasnost od poplav i bujica.

Već početkom sledeće sedmice značajnije otopljenje, ali se i dalje očekuje uticaj ciklona sa centralnog Mediterana i Jadrana, uz veoma promenljivo i kišovito vreme.

(Telegraf)

