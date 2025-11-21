ODLUKA MINISTARSTVA PROSVETE: Đaci Pete gimnazije od ponedeljka u osnovnim školama "Radojka Lakić" i "Isidora Sekulić"

Đaci Pete beogradske gimnazije koji su, nakon šest nedelja prekinuli blokadu škole, od ponedeljka će nastavu pohađati u dve osnovne škole - "Radojka Lakić" i "Isidora Sekulić" koje se nalaze na opštini Savski venac. Nastava će se odvijati u popodnevnoj smeni i počinjaće u 14 i 30 časova.

Foto: V.N.

Ministarstvo prosvete je saopštilo da ulaže sve napore da se učenici Pete beogradske gimnazije što pre vrate u redovne tokove nastave i učenja u matičnoj školi, a privremeno izmeštanje učenika u dva školska objekta trajaće najkraće moguće.

Prilikom izbora škola u kojima će učenici privremeno pohađati nastavu, uzeti su u obzir kapaciteti tih ustanova, kao i lokacija, odnosno, blizina matične škole.

Ministarstvo prosvete posredstvom Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu Grada Beograda obratilo se za hitno postupanje svih nadležnih komunalnih službi, kako bi što pre bili obezbeđeni svi propisani uslovi za neometan i bezbedan boravak i rad učenika i zaposlenih u matičnoj školi.

Roditelji i učenici će biti blagovremeno obavešteni o datumu povratka u matičnu školu.

Ministarstvo prosvete veruje da je zajednički cilj svih bezbednost učenika i povratak u školske klupe i ističe da je međusobno poverenje osnov za uspostavljanje nastave u Petoj beogradskoj gimnaziji. Takođe, Ministarstvo prosvete razume i podržava osećaj pripadnosti učenika matičnoj školi, ali je potrebno da se sprovedu sve neophodne aktivnosti kako bi se obezbedio nastavak obrazovno-vaspitnog procesa u toj ustanovi.

Prioritet Ministarstva prosvete je obezbeđenje uslova za realizaciju i normalizaciju nastavnog procesa u Petoj beogradskoj gimnaziji.