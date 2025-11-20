PREMINUO KRCUNOV SIN: Poznato vreme i mesto sahrane reditelja Srđana Penezića

REDITELj Srđa Penezić sin Slobodana Penezića Krcuna preminuo je 14. novembra, a sedam dana kasnije biće obavljena sahrana. Njemu su prijatelji objavili čitulju i otkrili detalje poslednjeg ispraćaja.

Foto: Printskrin

Penezić će biti sahranjen 21. novembra na Novom groblju, a opelo će se održati u 12 časova.

Sin je jednog od najkontroverznijih srpskih političara naše novije istorije, Slobodana Penezića Krcuna u Americi je proveo 34 godine, molerisao za čoveka kog je „pravi đavo” najurio iz SFRJ, radio na građevini, snimao namenske filmove, bavio se „ribrendingom”.

- Klasična emigrantska biografija. Otišao sam bez para i ičega i moj prvi posao bio je - molerski. Radio sam za našeg čoveka koji je imao neke čudne probleme. Ispričao mi je da je otišao iz Beograda zato šta mu je đavo naredio da legne na tramvajske šine. I on je legao, gledao kako tramvaj ide ka njemu i odjednom rekao: „E, nećeš đavole”. Pokupio je porodicu i otišao za Ameriku, gde se, kako je tvrdio, đavo više nikada nije pojavio.

- Posle sam radio kao građevinski radnik. Dok sam se dovukao do toga da radim nešto što ima neke veze s filmom, trebalo je da prođe 11 godina. Počeo sam da radim za prijatelja u firmi koja se bavila montažom i efektima. Onda smo otvorili firmu koja se specijalizovala za ribrending, koji je sad popularan kod nas, a u Americi je bio popularan sredinom devedesetih. Moj zadatak je bio da pravim filmove, najčešće kratke, za potrebe službenika firme klijenta. Taj ribrending je čist cirkus, ne bi trebalo ni da postoji, ali mi smo od toga lepo zarađivali. Dođu nam ljudi i kažu mi smo do sada bili poznati po odeći za starije, sad bismo hteli da privučemo mladu publiku. Onda mi sednemo, nalupetamo se, i smislimo jednu, dve rečenice koje se lako razumeju i pamte. Išli po Americi snimali materijale... Jednom sam radio i na dugometražnom animiranom filmu - govorio je Srđa.

U domovinu se vratio 3. marta 2014. pošto su ga Slavko Štimac i Vesna Golubović ubedili da uradi film. Ali mnogo pre toga je shvatio da je vreme za povratak kući...

(Kurir)