SUTRA JE CRVENO SLOVO, SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Sveti Arhangel Mihailo prvi je stupio u borbu sa zlim duhom

PRAVOSLAVNI vernici u četvrtak 21. novembra slave Sabor svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatog kao Aranđelovdan. Prema crkvenom predanju, Sveti Arhangel Mihailo prvi je stupio u borbu sa zlim duhom i to ime po tumačenju označava onog koji je kao Bog. Na grčkom jeziku reč "arhi" znači glavni, prvi, a "angelos" vesnik, anđeo. Arhangel Mihailo je na ikoni predstavljen kao borac, sa mačem ili kopljem u ruci.

Foto: Milena Anđela

Aranđelovdan je u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom, a ovaj praznik je danas treća najučestalija slava u srpskom narodu. Zanimljivo, Aranđelovdan je bio krsna slava Nemanjića (slavili su ga Stefan Nemanja, car Dušan...).

Prema narodnoj poeziji, car Dušan slavio je Svetog arhangela Mihaila tako što je uvek dočekivao goste stojeći, dok mu je anđeo stajao na ramenu. Jedne godine, da li zbog umora ili nemarnosti, prevario se pa je seo, a anđeo se naljutio, udario ga krilom i odleteo. Predanje kaže da je car nakon toga mesecima pokušavao da se umilostivi arhangelu Mihailu.

Narodno verovanje kaže da se prema vremenskim uslovima sutra može odrediti kakva će biti godina. Kakvo je vreme na Aranđelovdan, tako će biti tokom cele zime i proleća. Smatra se i da bolesnici ovog dana ozdravljaju ili da otpočinju put ka ozdravljenju. U nekim krajevima Srbije, Mihailo se slavi i kao zaštitnik stočara, jer se veruje da samo on može oterati vukove.

Za ovaj praznik vezani su brojni običaji, a jedan od njih jeste i onaj koji podrazumeva odlazak u crkvu i molitvu svom anđelu. Veruje se da se na Aranđelovdan nebo otvara za molitve, i da će vam se ispuniti i najveće, najvažnije želje, ako se pomolite iz duše, iskreno i sa zahvalnošću.

Takođe, u našem narodu kruži verovanje da se za ovaj praznik ne priprema žito, jer se Arhangel Mihailo smatra živim svetiteljem. Naime, prema narodnom verovanju, Sveti Arhangel Mihailo nije umro i po potrebi i dalje silazi među ljude, na zemlju - kao putnik ili prosjak.

Molitva Svetom Arhangelu Mihailu

Gospode Bože, veliki Caru Bespočetni, pošalji, Gospode, Arhangela Tvog Mihaila na pomoć slugama Tvojim (imena), izbavi nas od neprijatelja naših, vidivih i nevidivih.

O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, izlij mir i blagostinje na rabe Tvoje (imena). O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, što demone uništavaš, zapreti svim neprijateljima našim koji se bore protiv nas, učini ih kao ovce i uništi ih kao prah pred licem vetra.

O Gospodnji Veliki Arhangele Mihailo, šestokrilni Prvi Knjaže i Vojvodo Nebeskih Sila, Heruvima i Serafima i Svih Svetih! O Predivni Arhangele Mihailo, čuvaru neizrečenih Tajni Božijih, budi nam Veliki pomoćnik u svemu: u uvredama, u žalostima, u tuzi, u pustinjama i na raspućima, na rekama i na morima tiho pristanište.

Izbavi nas, Veliki Arhangele Mihailo, od svih laži đavolskih, uvek usliši nas grešne sluge Tvoje (imena), moleći Tebe i prizivajući ime Tvoje Sveto, pohitaj u pomoć i usliši molitvu našu.

O, Veliki Arhangele Mihailo! Pobedi sve protivnike naše Silom Časnog Životvornog Krsta Gospodnjeg, Molitvama Presvete Vladičice Bogorodice i Svetih Apostola, i Svetitelja Nikolaja Čudotvorca, Svetog Proroka Božijeg Ilije, Svetog Andrije jurodivog, Svetih Velikomučenika Nikite i Evstatija, i Svetih Svetitelja, Prepodobnih, Mučenika i Svih Svetih i svih Nebeskih Sila. Amin.

O, Veliki Arhangele Mihailo, pomozi nama grešnim slugama Tvojim (imena), izbavi nas od zemljotresa, potopa, ognja, mača, od iznenadne smrti i od svakoga zla i od svakakvog vraga lažljivog, kojeg bura nanosi i od lukavog izbavi nas, Veliki Mihaile Arhangele Gospodnji, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Evo kada je najbolje vreme da od svetoga Arhanđela Mihaila zatražite sreću, zdravlje i ispunjenje želja:

21. novembra obavezno otiđite u crkvu i zapalite sveću. Molite se svom anđelu. Na ovaj dan tražite od anđela da ispuni vašu najdublju i najvažniju želju. Otvorite dušu i srce, delite radosti i tugu i na kraju se zahvalite. Nebo prima molitvu ceo dan.

22. novembra zatražite od Arhanđela Mihaila da vam pomogne sa teškoćama na poslu. Bilo da je u pitanju želja za većom platom, boljom pozicijom ili drugim poslom, ovu želju zamislite u periodu od 8:48 pa do 9:32.

Postoji predanje prema kome je Arhangel Mihailo kao nagradu od Boga dobio mogućnost da se dva puta godišnje spusti u pakao i oslobodi duše grešnika pružajući im počinak u nebeskom carstvu.

