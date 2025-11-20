TEMPERATURNI SUNOVRAT: Meteorolozi dali najnoviju vremensku prognoza

PREMA prognozi RHMZ-a, tokom vikenda nas očekuje pad temperature i to za 10 stepeni u pojedinim krajevima Srbije.

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije, osim na jugu i istoku Srbije gde će biti pretežno oblačno još ujutru sa slabom kišom, saopštio je Republički hidrometeorloški zavod.

Posle podne postepeno povećanje oblačnosti, uveče i noću sa kišom u južnim, istočnim i centralnim predelima Srbije, kao i na severozapadu Vojvodine. Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno jak jugoistočni, krajem dana u Bačkoj u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 18, u Negotinskoj Krajini hladnije oko 8 stepeni.

Inače, prema prognozi RHMZ-a, nakon naglog skoka temperature u četvrtak i petak, sledi nam zahlađenje. U pojedinim krajevima Srbije, prema RHMZ-u, temperatura će pasti i do 10 stepeni.

Foto: Ptintskrin/RHMZ

Kako stoji na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda u celoj Srbiji nas od danas očekuje porast temperature, ali i temperaturni sunovrat već za vikend.

Foto: Ptintskrin/RHMZ

U Beogradu će maksimalna temperatura ići do 16 stepeni, dok se u Novom Sadu i na Zlatiboru očekuje 13 stepeni Celzijusovih. Najtoplije će biti u Kragujevcu i Nišu, gde se očekuje čak 17 stepeni!

Za vikend pad temperature

Iako nas očekuju temperature gotovo iznad proseka za kraj radne nedelje, tokom vikenda prognozira se pad temperature. Kako RHMZ prognozira, u Beogradu će maksimalne temperature ići do 9 stepeni Celzijusa.

Očekuje se da najhladnije bude na Zlatiboru, gde se u nedelju očekuje maksimalno 4 stepena.

Meteorolog Đurić najavljuje temperaturne oscilacije

Nakon oscilacija temperature koje su iznenadile građane poslednjih dana, prognozu za kraj ove nedelje izneo je Đorđe Đurić, meteorolog.

- Ovih dana se očekuju nagle oscilacije temperatura, u četvrtak se očekuje nekih 18 stepeni, pa za vikend 10 stepeni. Kako se približavamo decembru temperatura će se uskladiti sa kalendarom i ustaliti, što će biti nekih između 5 i 10 stepeni - kaže Đurić i dodao:

- Vazdušni pritisak igra veliku ulogu na naš organizam, juče je bio jako nizak, a onda je zbog hladnog fronta jako porastao i vrlo je velika oscilacija - kaže Đurić.

(Kurir)