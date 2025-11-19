USKORO STIŽE NOVA TURA SNEGA: RHMZ objavio najnoviju prognozu

U VOJVODINI malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. U ostalim predelima oblačno, a padavinska zona sa juga i jugoistoka Srbije proširila se na jugozapadne i centralne predele, a tokom popodneva kiša se očekuje i na zapadu i istoku naše zemlje.

U Beogradu posle podne povećanje oblačnosti, uveče slaba prolazna kiša.

Vreme narednih dana

Sutra pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije, osim na jugu i istoku Srbije gde će biti pretežno oblačno još ujutru sa slabom kišom. Posle podne postepeno povećanje oblačnosti, uveče i noću sa kišom u južnim, istočnim i centralnim predelima Srbije, kao i na severozapadu Vojvodine. Vetar slab i umeren, na jugu Banata povremeno jak jugoistočni, krajem dana u Bačkoj u skretanju na severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7 °S, a najviša dnevna od 14 do 18 °S, u Negotinskoj Krajini hladnije oko 8 °S.

U petak oblačno, ujutru sa kišom na jugu i istoku zemlje, kao i u Bačkoj, Sremu i Mačvanskom okrugu. Tokom prepodneva padavinska zona sa severozapada proširiće se i na ostale predele zapadne Srbije, a posle podne i uveče na sve krajeve uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac. Dnevna temperatura kretaće se od 7 na severozapadu do 18 °S na jugoistoku Srbije. Tokom noći sa osetnijim padom temperature kiša će preći u sneg u planinskim predelima jugozapadne Srbije.

U subotu oblačno, povremeno sa kišom i hladno, osim na istoku i jugu gde će se zadržati i dalje toplije vreme. Sneg će padati u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, ali i kratkotrajno ponegde u nižim krajevima zapadne polovine zemlje.

U nedelju mestimično sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim krajevima sa snegom.

