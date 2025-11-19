PRAVOSLAVNI VERNICI DANAS SLAVE VELIKOG SVECA: Izgovorite ovu molitvu kako biste dobili milost Božiju

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Pavla Ispovednika, patrijarha koji je udavljen tokom služenja liturgije.

Sveti Pavle Ispovednik, poznat i kao Pavle I Carigradski, bio je carigradski patrijarh u 4. veku. Više puta je svrgavan i ponovo postavljan na mesto patrijarha zbog borbe sa arijancima.

Pre izbora na mesto arhiepiskopa Carigrada bio je episkop Soluna. Na mesto arhiepiskopa, prvi put, izabran je 337. godine nakon smrti arhiepiskopa Aleksandra I. U to je vreme rimski car Konstancije II, koji je bio pristalica arijanstva i koji je vladao istočnim delom Carstva, bio u Antiohiji.

Besan što ga niko nije pitao za mišljenje, organizovao je sinod arijanskih episkopa, koji su svrgnuli Pavla i na njegovo mesto 339. godine postavili Euzebija Nikomidijskog. Pavle se tada, zajedno sa svetim Atanasijem Velikim, sklonio u Rim koji nije bio pod Konstancijevom vlašću, gde je za odbranu pravoslavne vere zatražio pomoć od pape Julija I.

Nakon Euzebijeve smrti 342. godine, Pavle se, uz podršku pape Julija vraća u Konstantinopolj gde preuzima arhiepiskopsku dužnost, ali ga je Konstancije ponovo progoni i za novog arhiepiskopa postavlja Makedonija. Četiri godine kasnije ga je Konstancije na pritisak svog suvladara Konstansa I vratio na mesto arhiepiskopa.

Nakon nasilne smrti cara Konstansa, arijevci ponovo progone patrijarha Pavla, ovaj put u grad Kukuz u Jermeniji.

351. godine, u progonstvu, dok je služio Svetu liturgiju napadnut je od arijevaca i udavljen omoforom. Njegove mošti prenesene u Carigrad, u vreme cara Teodosija 381. godine, a 1236. u Veneciju, gde se i danas nalaze.

Molitva Svetom Pavlu Ispovedniku

"Ispovedanjem Božanske vere, kao drugog revnitelja Pavla, među sveštenicima, pokaza te Crkva. I tvoja krv pravedna vapi ka Gospodu sa Aveljevom i Zaharijinom. Zato oče sveti, moli Hrista Boga, da nam daruje velike milosti."

