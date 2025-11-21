PUBLIKA PRVI PUT BIRA NAJBOLJE U SRPSKOM TURIZMU: Otvoreno je glasanje za 40. jubilarni „Turistički cvet“

NAJPRESTIŽNIJA nagrada u oblasti turizma Srbije, „Turistički cvet“, u svojoj jubilarnoj, 40. godini postojanja, ulazi u novu etapu – prvi put u istoriji, građani Srbije, ali i iz celog sveta, imaju priliku da glasaju i odluče ko su najbolji u domaćem srpskom turizmu.

Foto TOS/Luka Stojanović

Nagradu “Turistički cvet” je ustanovio Turistička organizacija Srbije (Turistički savez Srbije) 21. juna 1982. godine i te godine je nagrada prvi put i dodeljena.

Ovo priznanje, koje već decenijama predstavlja simbol kvaliteta, posvećenosti i razvoja turističke ponude, sada dobija snažnu podršku upravo onih koji turizam žive i stvaraju iz dana u dan – posetilaca.

Foto TOS

VAŠE PUTOVANjE, VAŠA PRIČA, VAŠ GLAS

Svako od nas ima jedno mesto u Srbiji koje nosi u srcu. Mesto gde smo putovali kao deca, kuda vodimo goste, gde smo se smejali, odmarali, otkrivali mirise, ukuse i naše priče. Možda je to manifestacija koja nas iz godine u godinu okuplja, planinski dom u kom smo se osećali kao kod kuće, vinarija u kojoj smo napravili nezaboravne fotografije ili mali hotelčić u kome nas je dočekao osmeh domaćina.

Upravo zato je ove godine vaš glas važniji nego ikada.

Po prvi put, vi – putnici, znatiželjnici, ljubitelji Srbije – birate pobednike „Turističkog cveta“.

Vaš glas nije samo jedan klik. Vaš glas je znak da cenimo trud. Da podržavamo ljude koji rade s ljubavlju. Da prepoznajemo one koji su ulepšali naša putovanja i stvorili uspomene koje nosimo godinama.

Zamislite da baš vaš glas pomogne da omiljena manifestacija, vinarija, hotel, seosko domaćinstvo ili turistička organizacija ponesu najprestižnije turističko priznanje. To je način da kažemo:

„Hvala što čuvate našu tradiciju.“

„Hvala što stvarate lepšu Srbiju.“

„Hvala što nas dočekujete kao prijatelje.“

Glasanje traje samo minut – a taj minut može doneti veliku razliku, ali potvrditi ono što vi već znate, osećate, svaki put kada pomislite na to mesto. Svoj glas možete dati od 21. novembra 2025. do 11. decembra. 2025. godine.

Foto TOS

GLASAJTE OVDE

Pozovite i prijatelje, porodicu, kolege. Podsetite ih na mesta koja vole i putovanja o kojima i danas pričate. Neka se čuje glas svih nas koji verujemo da Srbija ima priče vredne nagrade.

Svaki Vaš glas je dobrodošao. Vaš izbor je važan. Vaše uspomene postaju deo „Turističkog cveta“.

Foto TOS/Luka Stojanović Prošlogodišnji dobitnici

FINALISTI PO KATEGORIJAMA

Stručni žiri je odabrao finaliste, a sada je na publici da donese poslednju odluku. Glasa se u osam kategorija i tri potkategorije.

Turistička organizacija

* TO Subotica

* TO Pirot

* TO Boljevac

Turistička manifestacija

* „ARRLEM“ – Ariljska letnja muzička manifestacija

* „Tour de Fruška“, Fruška gora

* „62. Oplenačka berba grožđa“, Topola

Turistička agencija

* „Balkan Holidays”, Beograd

* „Trendy Travel”, Zlatibor

* „W Tours”, Vrnjačka Banja

Hoteli – gradska sredina

* Radisson Collection Hotel, Old Mill Belgrade

* Hotel „The Bristol Belgrade“, Beograd

* Hotel „Moskva“, Beograd

Hoteli – banje

* Hotel „Sunce“, Sokobanja

* Hotel „Podrinje“, Banja Koviljača

* Hotel „Tonanti“, Vrnjačka Banja

Planinski i ostali hoteli

* Hotel „Zlatibor“, Zlatibor

* Hotel „Biogor Wellness & Spa“, Sisevac

* Hotel „Sedlo“, Golija

Seoska domaćinstva i objekti u domaćoj radinosti

* „Nova Drina”, selo Vrhpolje

* „Janin raj“, Kragujevac

* „Bundevica“, Ruma

Vinarije, vile, salaši, glamping – nekategorisani objekti

* Vinarija „Tarpoš“, Aranđelovac

* „Salaš 137“, Čenej

* „Drina River Glamping”, Loznica

Doprinos razvoju turističke ponude

* H.T.P. „Plaža“ – Hotel Aquastar Danube / Đerdapska rivijera

* Centar za posetioce „Caričin grad“, Lebane

* Etnografski muzej u Beogradu

Influenser / bloger

* @jj_travel_adventures – Jelena Jakovljević

* „Praktična putovanja“

* Aleksandra Didić

Mediji

* „Putokaz“ – TV Balkan Trip

* „92putovanja“ – B92

* Turistički magazin „Peta strana sveta“, Radio Novi Sad (RTV)

Foto TOS

Budite deo jubileja. Izaberite najbolje. U godini kada „Turistički cvet“ slavi 40 godina, dajemo glas onima kojima i pripada – njegovoj publici.

Hvala vam što volite Srbiju. Hvala što putujete. Hvala što birate.

GLASAJTE OVDE