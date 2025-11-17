TEMPERATURA U PADU ZA 15 STEPENI: Biće i kiše i grmljavine - danas ovim delovima preti još jedna pojava

OSVANULO je veoma toplo jutro, a fenski efekat jugozapadnog vetra doneo je temperature jutros i do 20 stepeni.

Foto: A. Stevanović

Zbog magle dosta hladnije bilo je samo na istoku i jugoistoku zemlje.

Inače, Srbiji se sve više približava veoma izražen frontalni poremećaj sa zapada, koji će doneti veoma jaku promenu vremena i dratsično zahlađenje, navodi meteorolog Đorđe Đurić.

Jako pogoršanje vremena već je zahvatilo naš region.

Pre toga, ispred hladnog fronta preko našeg područja strujaće veoma topla vazdušna masa sa severa Afrike, pa će maksimalna temperatura danas biti i do 24°C, a sutra ispod 10 stepeni, jer će po prodoru hladnog fronta temperatura opasti i za više od 15 stepeni.

Danas će biti i veoma vetrovito.

Duvaće jak jugozapadni vetar, u košavskom području jak južni i jugoistočni, na jugu Banata sa olujnim udarima.

U brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije jugozapadni vetar danas će imati olujne udare od 80 km/h.

Inače, u Srbiji će danas biti umereno do pretežno oblačno, ali i veoma toplo za ovo doba godine.

Posle podne ponegde na severu i jugozapadu su mogući pljuskovi sa grmljavinom, uglavnom u delovima Vojvodine i Metohije.

Maksimalna temperatura biće od 16 do 24°C, a najtoplije zbog fenskog efekta južnog vetra biće u centralno i zapadnoj Srbiji, u Kolubaraskom okrugu i u Podrinju. Veoma toplo biće i u Beogradu, maksimalna temperatura do 20 stepeni.

Dosta hladnije kao i tokom vikenda biće samo u Negotinskoj Krajini gde će zbog magle biti samo do 10 stepeni.

U toku noći na severu, a do utorka jutra i u ostalim predelima očekuje se drastično zahlađenje uz kišu i lokalne pljuskove, a jak jugozapadni vetar koji će duvati tokom ponedeljka biće u skretanju na vrlo jak severozapadni.

U utorak osetno hladnije, temperatura će u mnogim predelima biti ispod 10 stepeni i kretaće se uglavnom od 6 do 12, u Beogradu do 8 stepeni.

Dakle, temperature će biti u padu i za 15 stepeni.

Foto: Tanjug

Biće kišovito uz vrlo obilne padavine na jugozapadu i zapadu Srbije dok će u Vojvodini one prestati. Na višim planinama padaće sneg.

U sredu realativno hladno.

Od četvrtka otopljenje, u košavskom području duvaće vrlo jak jugoistočni vetar.

U petak temperatura i do 18 stepeni. Za vikend ponovo kiša i nešto hladnije.

Zbog očekivanih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

(Telegraf)

