DETALJNO PO DANIMA: Vremenska prognoza za sedmicu pred nama

U SRBIJI danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom, osim na severu Bačke gde će se zadržati suvo vreme.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 9 stepeni na zapadu i severu do 15 stepeni u južnim oblastima.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), prestanak padavina očekuje se posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći ka utorku u zapadnim i centralnim predelima naše zemlje, dok će u Vojvodini doći i do postepenog razvedravanja.

U Beogradu takođe oblačno i hladno, povremeno sa kišom. Uveče prestanak padavina, a tokom noći i delimično razvedravanje. Vetar slab do umeren, severozapadni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od 8 do 10 stepeni.

Foto: Unsplash

Vreme narednih dana

Sutra (11.11.) na severu i zapadu malo do umereno oblačno, a u ostalom delu zemlje umereno do potpuno oblačno na jugu još ujutru ponegde sa slabom kišom. Tokom dana suvo uz dalje postepeno razvedravanje.

Od srede (od 12.11.) jutra hladna ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima i najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 15 °S.

U subotu (15.11.) naoblačenje, a od nedelje (16.11.) povremeno sa kišom uz postepeni pad temperature.

BONUS VIDEO: NAKON TRIJUMFA: Evo šta je rekao fudbaler Crvene zvezde - Tebo Učena