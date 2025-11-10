DETALJNO PO DANIMA: Vremenska prognoza za sedmicu pred nama
U SRBIJI danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom, osim na severu Bačke gde će se zadržati suvo vreme.
Vetar slab i umeren, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 9 stepeni na zapadu i severu do 15 stepeni u južnim oblastima.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), prestanak padavina očekuje se posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći ka utorku u zapadnim i centralnim predelima naše zemlje, dok će u Vojvodini doći i do postepenog razvedravanja.
U Beogradu takođe oblačno i hladno, povremeno sa kišom. Uveče prestanak padavina, a tokom noći i delimično razvedravanje. Vetar slab do umeren, severozapadni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od 8 do 10 stepeni.
Vreme narednih dana
Sutra (11.11.) na severu i zapadu malo do umereno oblačno, a u ostalom delu zemlje umereno do potpuno oblačno na jugu još ujutru ponegde sa slabom kišom. Tokom dana suvo uz dalje postepeno razvedravanje.
Od srede (od 12.11.) jutra hladna ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima i najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 15 °S.
U subotu (15.11.) naoblačenje, a od nedelje (16.11.) povremeno sa kišom uz postepeni pad temperature.
BONUS VIDEO: NAKON TRIJUMFA: Evo šta je rekao fudbaler Crvene zvezde - Tebo Učena
Preporučujemo
JAK CIKLON JURI KA SRBIJI: Spremite se za potop
09. 11. 2025. u 22:31
METEOROLOG NAJAVIO: Evo kada se očekuje sneg u nižim predelima
08. 11. 2025. u 11:00
STIŽE PRVI SNEG U BEOGRAD: Ovog dana će se zabeleti prestonica
07. 11. 2025. u 16:03
MINISTARSTVO SPOLjNIH POSLOVA: Iznenađeni smo komentarima Zaharove na račun Srbije i predsednika Vučića
DRŽAVNA sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova (MSP) Republike Srbije Nevena Jovanović oglasila se na društvenoj mreži "X" povodom komentara portparola Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marije Zaharove na račun Srbije i predsednika Republike Aleksandra Vučića, istakavši da oni kao MSP izražavaju iznenađenje povodom istih.
07. 11. 2025. u 14:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)