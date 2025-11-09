NESTAO NEDELJKO LAZIĆ (35) IZ RUME: Nema ga šest dana
NEDELjKO Lazić (35) iz Rume nestao je pre šest dana.
Nestalom Nedeljku Laziću prebivalište je trenutno u Krnješevcima, a radi u Ugrinovcima.
Nestanak je prijavljen Policijskoj stanici u Staroj Pazovi.
U utorak, kada je poslednji put viđen, Nedeljko je na sebi imao crnu adidas trenerku sa belim šarama i maslinasto zeleni prsluk, piše portal Moj grad SM.
Ukoliko imate bilo kakvu informaciju možete se javiti najbližoj policijskoj stanici ili na broj telefona 0694303356.
