NESTAO NEDELJKO LAZIĆ (35) IZ RUME: Nema ga šest dana

NEDELjKO Lazić (35) iz Rume nestao je pre šest dana.

Foto: printscreen društvene mreže

Nestalom Nedeljku Laziću prebivalište je trenutno u Krnješevcima, a radi u Ugrinovcima.

Nestanak je prijavljen Policijskoj stanici u Staroj Pazovi.

U utorak, kada je poslednji put viđen, Nedeljko je na sebi imao crnu adidas trenerku sa belim šarama i maslinasto zeleni prsluk, piše portal Moj grad SM.

Ukoliko imate bilo kakvu informaciju možete se javiti najbližoj policijskoj stanici ili na broj telefona 0694303356.

Foto: printscreen društvene mreže

