Društvo

NESTAO NEDELJKO LAZIĆ (35) IZ RUME: Nema ga šest dana

В.Н.

09. 11. 2025. u 20:07

NEDELjKO Lazić (35) iz Rume nestao je pre šest dana.

НЕСТАО НЕДЕЉКО ЛАЗИЋ (35) ИЗ РУМЕ: Нема га шест дана

Foto: printscreen društvene mreže

Nestalom Nedeljku Laziću prebivalište je trenutno u Krnješevcima, a radi u Ugrinovcima.

Nestanak je prijavljen Policijskoj stanici u Staroj Pazovi.

U utorak, kada je poslednji put viđen, Nedeljko je na sebi imao crnu adidas trenerku sa belim šarama i maslinasto zeleni prsluk, piše portal Moj grad SM.

Ukoliko imate bilo kakvu informaciju možete se javiti najbližoj policijskoj stanici ili na broj telefona 0694303356.

Foto: printscreen društvene mreže

BONUS VIDEO - JUGOSLAV KOSTIĆ ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK Sahranjen veliki borac protiv separatizma

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TAMNA JE NOĆ: Tokom intervjua Zelenskog za Gardijan dva puta nestajala struja (VIDEO)

TAMNA JE NOĆ: Tokom intervjua Zelenskog za Gardijan dva puta nestajala struja (VIDEO)