STIŽE JAČE ZAHLAĐENJE, POZNAT TAČAN DATUM: Oglasio se RHMZ

UMERENO do potpuno oblačno, do kraja dana na jugu i jugozapadu, a tokom noći i u većem delu zemlje mestimično sa kišom, stoji u najnovijoj najavi RHMZ.

FOTO: Novosti

Suvo vreme će se zadržati samo na krajnjem severu Vojvodine, a je vetar slab do umeren severnih pravaca.

Prestanak padavina se posle podne očekuje u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u zapadnim i centralnom krajevima naše zemlje. Vetar slab i umeren, severozapadni.

Jutarnja temperatura od 4 do 11 °C, a najviša dnevna od 9 do 15 °C.

U utorak (11.11.) na severu i zapadu malo do umereno oblačno, a u ostalom delu zemlje umereno do potpuno oblačno na jugu još ujutru ponegde sa slabom kišom. Tokom dana suvo uz dalje postepeno razvedravanje.

Od srede (od 12.11.) jutra hladna ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima i najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 15 °C.

U subotu (15.11.) naoblačenje, a od nedelje (16.11.) povremeno sa kišom uz postepeni pad temperature.