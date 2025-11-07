VEJE KAO USRED ZIME: Zabelelo se u ovom kraju Srbije (VIDEO)

NA Kopaoniku od jutros ponovo pada sneg, a ova planina bila je najhladnije mesto u Srbiji, sa jutarnjom temperaturom od minus tri stepena.

Foto: Tanjug/AP

U 10 sati izmerena je temperatura od jednog stepena. Sneg, kako se vidi na snimcima objavljenim na Instagram stranici „Info Kop“, pada sve jačim intenzitetom.

Vremenska prognoza za sedam dana

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i malo hladnije, na severozapadu i zapadu Srbije uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom, dok je na visokim planinama moguć i kratkotrajni sneg, a više padavina se očekuje u prvom delu dana na jugu, jugoistoku i istoku zemlje.

Vetar će biti slab i umeren, u donjem Podunavlju povremeno i jak istočni i jugoistočni, dok će se najniža temperatura kretati od dva do osam stepeni, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i malo hladnije sa uslovima za slabu kratkotrajnu kišu, ali će tokom većeg dela dana biti suvo, s vetrom slabim i umerenim istočnim i jugoistočnim i najnižom temperaturom oko sedam, a najvišom dnevnom oko 13 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 14. novembra, do ponedeljka će biti pretežno oblačno, povremeno sa kišom.

U utorak se očekuje delimično razvedravanje, još ponegde je moguća sasvim slaba kiša, dok će od srede biti suvo sa sunčanim periodima, a prema kraju perioda i malo toplije.

BONUS VIDEO: SNEG NA JABUCI USRED MAJA: Nestvarni prizori u Srbiji