DEČAK PRONAĐEN BEZ ODEĆE U BEOGRADU: Vršnjaci ga opljačkali i skinuli mu garderobu - rekao i da su ga tukli
DEČAK (14) primljen je juče u Dečiju bolnicu u Tiršovoj ulici zbog povreda na telu koje su mu zadali vršnjaci.
Kako se saznaje, u pitanju su lake povrede poput ogrebotina.
Nezvanično, njega je grupa od nekoliko dečaka sinoć oko 20 sati opljačkala i skunula mu svu garderobu.
Ljudi su dete samo u donjem vešu našli kod igraonice i odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć.
Kako se saznaje, nakon ukazane lekarske pomoći mališan je u pratnji oca pušten na kućno lečenje.
On je, nezvanično, izjavio da ga je napala grupa dečaka i da su ga tukli, a zatim mu uzeli mobilini i sa njega skinuli sve stvari.
O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo, a policija će ispitati sve detalje tvrdnje mališana.
Incident se dogodio sinoć u Ulici Kraljice Marije.
Policija radi na utvrđivanju svih činjenica, a pokušaće da dođe i do snimaka ovog nemilog događaja.
(Telegraf)
