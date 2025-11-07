DEČAK PRONAĐEN BEZ ODEĆE U BEOGRADU: Vršnjaci ga opljačkali i skinuli mu garderobu - rekao i da su ga tukli

DEČAK (14) primljen je juče u Dečiju bolnicu u Tiršovoj ulici zbog povreda na telu koje su mu zadali vršnjaci.

Foto: I. Marinković

Kako se saznaje, u pitanju su lake povrede poput ogrebotina.

Nezvanično, njega je grupa od nekoliko dečaka sinoć oko 20 sati opljačkala i skunula mu svu garderobu.

Ljudi su dete samo u donjem vešu našli kod igraonice i odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć.

Kako se saznaje, nakon ukazane lekarske pomoći mališan je u pratnji oca pušten na kućno lečenje.

On je, nezvanično, izjavio da ga je napala grupa dečaka i da su ga tukli, a zatim mu uzeli mobilini i sa njega skinuli sve stvari.

O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo, a policija će ispitati sve detalje tvrdnje mališana.

Incident se dogodio sinoć u Ulici Kraljice Marije.

Policija radi na utvrđivanju svih činjenica, a pokušaće da dođe i do snimaka ovog nemilog događaja.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: JECAJI ODJEKUJU KUĆOM: Hraniteljka ubijenog Andrije (17) neutešna, doziva dečaka