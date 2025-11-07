Društvo

DEČAK PRONAĐEN BEZ ODEĆE U BEOGRADU: Vršnjaci ga opljačkali i skinuli mu garderobu - rekao i da su ga tukli

В. Н.

07. 11. 2025. u 09:05

DEČAK (14) primljen je juče u Dečiju bolnicu u Tiršovoj ulici zbog povreda na telu koje su mu zadali vršnjaci.

ДЕЧАК ПРОНАЂЕН БЕЗ ОДЕЋЕ У БЕОГРАДУ: Вршњаци га опљачкали и скинули му гардеробу - рекао и да су га тукли

Foto: I. Marinković

Kako se saznaje, u pitanju su lake povrede poput ogrebotina. 

Nezvanično, njega je grupa od nekoliko dečaka sinoć oko 20 sati opljačkala i skunula mu svu garderobu.

Ljudi su dete samo u donjem vešu našli kod igraonice i odmah pozvali policiju i Hitnu pomoć.

Kako se saznaje, nakon ukazane lekarske pomoći mališan je u pratnji oca pušten na kućno lečenje.

On je, nezvanično, izjavio da ga je napala grupa dečaka i da su ga tukli, a zatim mu uzeli mobilini i sa njega skinuli sve stvari.

O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo, a policija će ispitati sve detalje tvrdnje mališana.

Incident se dogodio sinoć u Ulici Kraljice Marije.

Policija radi na utvrđivanju svih činjenica, a pokušaće da dođe i do snimaka ovog nemilog događaja.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: JECAJI ODJEKUJU KUĆOM: Hraniteljka ubijenog Andrije (17) neutešna, doziva dečaka

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA U ŠOKU! Nije ni sanjala da će ovo da doživi, a taman je sve krenulo po njenom! Kremlj odmah reagovao

RUSIJA U ŠOKU! Nije ni sanjala da će ovo da doživi, a taman je sve krenulo po njenom! Kremlj odmah reagovao