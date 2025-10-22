POMOZIMO VANJI DA POBEDI LEUKEMIJU: Pošaljite 1888 na 3030
U junu 2025. godine, kod Vanje je dijagnostikovana akutna limfoblastna leukemija (C91.0 Leukaemia lymphoblastica acuta) sa MLL-AF4 rearanžmanom visokog rizika. Bolest se ispoljila povišenom temperaturom, malaksalošću i upornim kašljem.
Lečenje je odmah započeto po protokolu ALL-IC BFM 2009, ali za nastavak terapije u inostranstvu potrebna su velika finansijska sredstva, koja porodica sama nije u mogućnosti da obezbedi.
Sredstva su neophodna za transplantaciju koštane srži, specijalističke i kontrolne preglede, laboratorijske analize, kao i za putne i smeštajne troškove tokom lečenja.
Vanji je sada potrebna pomoć svih ljudi dobre volje. Svaka donacija može biti korak bliže životu bez leukemije.
Pomozimo Vanji!
Za donaciju putem SMS-a, pošaljite 1888 na 3030.
Budimo humani i pomozimo da Vanja pobedi bolest!
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)