POMOZIMO VANJI DA POBEDI LEUKEMIJU: Pošaljite 1888 na 3030

22. 10. 2025. u 12:41

U junu 2025. godine, kod Vanje je dijagnostikovana akutna limfoblastna leukemija (C91.0 Leukaemia lymphoblastica acuta) sa MLL-AF4 rearanžmanom visokog rizika. Bolest se ispoljila povišenom temperaturom, malaksalošću i upornim kašljem.

ПОМОЗИМО ВАЊИ ДА ПОБЕДИ ЛЕУКЕМИЈУ: Пошаљите 1888 на 3030

Lečenje je odmah započeto po protokolu ALL-IC BFM 2009, ali za nastavak terapije u inostranstvu potrebna su velika finansijska sredstva, koja porodica sama nije u mogućnosti da obezbedi.

Sredstva su neophodna za transplantaciju koštane srži, specijalističke i kontrolne preglede, laboratorijske analize, kao i za putne i smeštajne troškove tokom lečenja.

Vanji je sada potrebna pomoć svih ljudi dobre volje. Svaka donacija može biti korak bliže životu bez leukemije.

Pomozimo Vanji!

Za donaciju putem SMS-a, pošaljite 1888 na 3030.

Budimo humani i pomozimo da Vanja pobedi bolest!

