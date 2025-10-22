POSLE 25 U PLUSU, DRASTIČAN PAD TEMPERATURE: Očekuje nas jak vetar i velika količina padavina - detaljna vremenska prognoza

ČESTI vremenski preokreti u toku jednog ili više dana postali su svakodnevica, a do kraja ove sedmice imaćemo priliku da se uverimo da je posle sunčanog dana i plus 25 stepeni moguć i veći preokret sa kišom i pljuskovima.

Foto: N: Živanović

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će u sredu i četvrtak biti toplo, dok od petka počinje svežije vreme sa čestom pojavom kiše. Na snazi su upozorenja zbog dve potencijalno opasne pojave - jak vetar i velika količina padavina.

Maglovito jutro i slaba kiša

U sredu ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije magla. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, osim na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje gde se uz više oblačnosti ponegde očekuje i slaba kiša. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak južni i jugoistočni.

Najniža temperatura od 2 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 16 na istoku do 22 stepeni na zapadu

Bioprognoza za sredu

- Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati povoljan uticaj. Oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje - objavljeno je na sajtu RHMZ.

Foto: D. Balšić

Najtopliji dan i RHMZ upozorenje

U četvrtak će biti još malo toplije uz umerenu oblačnost i umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata u drugom delu dana u pojačanju. Najniža temperatura od 7 do 13 stepeni, a najviša od 18 na istoku do 25 stepeni na zapadu Srbije.



Krajem dana na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima.

RHMZ upozorava „žutim“ meteoalarmom na udare vetra jače od 17 m/s u Banatu i Pomoravlju zbog čega su moguće:

štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini

problemi u transportu i saobraćaju (zanošenje automobila na putevima)

štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću ( lomljenje manjih i tanjih grana)

problemi u građevinarstvu - naročito u radu sa kranovima

indirektna opasnost od povređivanja ljudi i životinja

otežava već tešku situaciju ( šumski i drugi požari, ekološka katastrofa, ometanje akcija spasavanja)

moguće su štete i u poljoprivredi (posebno su ugroženi plastenici, voćarstvo i vinogradarstvo). Foto: N: Živanović

Obilne padavine u petak

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, u petak će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i svežije uz umeren, kratkotrajno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od 9 do 15 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni.

Očekuje se da vreme bude potencijalno opasno i na snazi je „žuti“ alarm zbog količine padavina veće od 20 l/m² za 12 sati.

Prvi stepen upozorenja znači da postoji opasnost od:

izazivanja poplava

problema u svim aktivnostima poljoprivredne proizvodnje

problema u saobraćaju

moguće pojave odrona i klizišta

indirektni uticaj na bezbednost ljudi i životinja

Česta naoblačenja i lokalni pljuskovi

Prvog dana vikenda očekuje se pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Vetar umeren, kratkotrajno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 10 stepeni, a najviša od 14 do 18 stepeni.

Od nedelje svežije uz česta prolazna naoblačenja sa kišom i lokalnim pljuskovima.

