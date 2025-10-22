Društvo

POSLE 25 U PLUSU, DRASTIČAN PAD TEMPERATURE: Očekuje nas jak vetar i velika količina padavina - detaljna vremenska prognoza

В. Н.

22. 10. 2025. u 10:28

ČESTI vremenski preokreti u toku jednog ili više dana postali su svakodnevica, a do kraja ove sedmice imaćemo priliku da se uverimo da je posle sunčanog dana i plus 25 stepeni moguć i veći preokret sa kišom i pljuskovima.

Foto: N: Živanović

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će u sredu i četvrtak biti toplo, dok od petka počinje svežije vreme sa čestom pojavom kiše. Na snazi su upozorenja zbog dve potencijalno opasne pojave - jak vetar i velika količina padavina.

Maglovito jutro i slaba kiša 

U sredu ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije magla. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, osim na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje gde se uz više oblačnosti ponegde očekuje i slaba kiša. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak južni i jugoistočni.

Najniža temperatura od 2 do 11 stepeni, a najviša dnevna od 16 na istoku do 22 stepeni na zapadu

Bioprognoza za sredu

- Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati povoljan uticaj. Oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolje - objavljeno je na sajtu RHMZ. 

Foto: D. Balšić

Najtopliji dan i RHMZ upozorenje 

U četvrtak će biti još malo toplije uz umerenu oblačnost i umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata u drugom delu dana u pojačanju. Najniža temperatura od 7 do 13 stepeni, a najviša od 18 na istoku do 25 stepeni na zapadu Srbije.


Krajem dana na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima. 

RHMZ upozorava „žutim“ meteoalarmom na udare vetra jače od 17 m/s u Banatu i Pomoravlju zbog čega su moguće:

    štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini
    problemi u transportu i saobraćaju (zanošenje automobila na putevima)
    štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću ( lomljenje manjih i tanjih grana)
    problemi u građevinarstvu - naročito u radu sa kranovima
    indirektna opasnost od povređivanja ljudi i životinja
    otežava već tešku situaciju ( šumski i drugi požari, ekološka katastrofa, ometanje akcija spasavanja)
    moguće su štete i u poljoprivredi (posebno su ugroženi plastenici, voćarstvo i vinogradarstvo).

Foto: N: Živanović

Obilne padavine u petak

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, u petak će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i svežije uz umeren, kratkotrajno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od 9 do 15 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni. 

Očekuje se da vreme bude potencijalno opasno i na snazi je „žuti“ alarm zbog količine padavina veće od 20 l/m² za 12 sati.

 Prvi stepen upozorenja znači da postoji opasnost od:

    izazivanja poplava
    problema u svim aktivnostima poljoprivredne proizvodnje
    problema u saobraćaju
    moguće pojave odrona i klizišta
    indirektni uticaj na bezbednost ljudi i životinja

Česta naoblačenja i lokalni pljuskovi

Prvog dana vikenda očekuje se pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Vetar umeren, kratkotrajno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 10 stepeni, a najviša od 14 do 18 stepeni. 

Od nedelje svežije uz česta prolazna naoblačenja sa kišom i lokalnim pljuskovima.

(Blic)

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: Ti si moje mirno i sigurno mesto (FOTO)
Poznati

0 0

POSLE 4 GODINE PREBOLELA BIVŠEG Ko je Jane - novi dečko Jelene Dokić: "Ti si moje mirno i sigurno mesto" (FOTO)

IMALA JE sve uslove da postane legenda – talenat, upornost, šampionsku "žicu", opak pogled, ali i tešku životnu priču dostojnu famoznih holivudskih "od trnja do zvezda" biografija. No, posle svakog teškog udarca Jelena Dokić bi se, kao feniks, podizala iz pepela i postajala jača. Nakon surovih epizoda s kojima se u poslednje vreme suočavala, bivša teniska zvezda ponovo blista, a za to je kriva – nova ljubav.

22. 10. 2025. u 19:50

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 20

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA U JOŠ 106 OSNOVNIH ŠKOLA: Počeo treći ciklus edukativnog školskog programa za četvrtake

"ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA" U JOŠ 106 OSNOVNIH ŠKOLA: Počeo treći ciklus edukativnog školskog programa za četvrtake