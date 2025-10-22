VREME DANAS: Umereno oblačno, temperatura do 22 stepena

VREME danas u Srbiji tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, osim na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje gde se uz više oblačnosti ponegde očekuje i slaba kiša.

Foto N. Skenderija

Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak južni i jugoistočni, a temperature će biti od dva do 16 stepeni na istoku, odnosno do 22 na zapadu zemlje.

Vreme u Beogradu

Umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 21 stepen.

Vreme narednih dana

Naoblačenje sa kišom i pljuskovima očekuje se krajem dana u četvrtak najpre u severnim i zapadnim delovima zemlje, dok se od petka očekuje i pad temperature.

(Sputnjik)