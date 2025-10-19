Društvo

SRBIN NAŠAO 100.000 DINARA NA PIJACI: Odlučio da uradi nešto nešto neočekivano

В. Н.

19. 10. 2025. u 23:32

STARIJI korisnik Doma, Žika bio je jutros na novoj pijaci, gde je, nakon kupovine, zaboravio torbicu na jednoj tezgi.

Foto: Novosti/Jovana Švedić

Pošteni prodavac, kad je primetio torbicu na svom pultu, odmah je reagovao i obratio se saobraćajnom policajcu koji je bio u blizini.

- Prodavac je prišao policajcu i predao mu torbicu, nakon čega je policajac kontaktirao Dom starih u Prokuplju i raspitao se da li među korisnicima imaju Žiku - ispričao je svedok događaja.

Nakon što su se radnici obezbeđenja iz Doma javili i potvrdili da on boravi kod njih, policajac Jovica je lično doneo torbicu i predao je vlasniku.

Deka nije ni bio svestan da je izgubio torbicu, a kada je shvatio šta se dogodilo, želeo je da se zahvali i počasti poštene nalazače, ali ni prodavac ni policajac nisu želeli da prime nagradu.

(Alo)

