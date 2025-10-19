SRBIN NAŠAO 100.000 DINARA NA PIJACI: Odlučio da uradi nešto nešto neočekivano
STARIJI korisnik Doma, Žika bio je jutros na novoj pijaci, gde je, nakon kupovine, zaboravio torbicu na jednoj tezgi.
Pošteni prodavac, kad je primetio torbicu na svom pultu, odmah je reagovao i obratio se saobraćajnom policajcu koji je bio u blizini.
- Prodavac je prišao policajcu i predao mu torbicu, nakon čega je policajac kontaktirao Dom starih u Prokuplju i raspitao se da li među korisnicima imaju Žiku - ispričao je svedok događaja.
Nakon što su se radnici obezbeđenja iz Doma javili i potvrdili da on boravi kod njih, policajac Jovica je lično doneo torbicu i predao je vlasniku.
Deka nije ni bio svestan da je izgubio torbicu, a kada je shvatio šta se dogodilo, želeo je da se zahvali i počasti poštene nalazače, ali ni prodavac ni policajac nisu želeli da prime nagradu.
(Alo)
