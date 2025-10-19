OVAKAV KRAJ MESECA NIKO NIJE OČEKIVAO: Posle 25 stepeni stiže pravi obrt - Čubrilo označio datum kad se sve menja

OVE sedmice će u našoj zemlji biti toplije vreme, a već od narednog vikenda stižu pljuskovi.

U Srbiji će do utorka jutra biti hladna, prvog dana radne nedelje moguć je i slab mraz na visini od dva metra, a drugog slab prizemni mraz, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

- Do utorka ujutru hladno uz slab prizemni, a u ponedeljak i slab mraz na dva metra visine. Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Od ponedeljka postepeno toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području i u planinskim predelima - navodi RHMZ i dodaje da se u drugoj polovini sedmice očekuje povećanje oblačnosti pa će ponegde padati i kiša.

Meteorolog amater Marko Čubrilo objavio je novu prognozu do kraja meseca na svom Fejsbuk profilu u kojoj da bi sledeći vikend trebalo obeležiti premeštanje hladnog fronta uz padavine i zahlađenje na vrednosti oko ili malo ispod proseka za ovo doba godine. Što se tiče početka novembra Čubrilo navodi da će najverovatnije biti promenljiv uz temperature oko proseka.

Temperature skaču na 25 stepeni

- Od nedelje promenjljivo oblačno i toplije uz južni vetar koji bi na planinama povremeno mogao biti jak. Duž Jadrana jugo. Kako će vazduh koji struji preko nas dolaziti sa jugozapada povremeno će biti uslova za kišu ili pljusak i to posebno nad južnim stranama planina gde će ponegde zbog orografskog efekta pasti značajne količine kiše. Noći osetno toplije od minimume od šest do 14 stepeni Celzijusa, a danju relativno toplo uz maksimume od 16 do 24 stepena Celzijusa - navodi Čubrilo i dodaje:

- Kiše će najviše biti na jugozapadu, ali se u četvrtak očekuje ponegde i nad severnim, a u petak i nad središnjim delovima regiona. Promena vremena uz spuštanje hladnog fronta se očekuje u subotu uveče kada bi on prvo zahvatio severne predele, a zatim se sporo premeštao na jugoistok. Od brzine premeštanja hladnog fronta i njegove padavine zone zavisi koliko će kiše pasti. Današnje procene su vrlo bogate nad većim delom regiona, ali gotovo je sigurno da će promena biti. Sa premeštanjem hladnog fronta vetar u okretanju na severozapadni, umeren do jak, a uslediće i zahlađenje te bi se u nedelju maksimum kretao od oko devet na severozapadu do oko 24 na jugoistoku regiona.

Prava jesen početkom novembra

Prema njegovim rečima od oko 28. oktobra bi zahladilo na celim regionom i početak novembra bi trebao doneti tipično jesenje vreme uz povremenu kišu i temperature oko proseka.

- Sledeća nedelje donosi južinu, otopljenje i kišu povremeno, zahlađenje se očekuje za sledeći vikend. Kao sto sam toliko puta do sada napomenuo svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode.

