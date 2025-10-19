Društvo

NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM: Na ovim deonicama je kolaps

19. 10. 2025. u 18:01

NA teretnim terminalima graničnih prelaza sa Srbijom formirale su se kolone vozila.

Na graničnim prelazima Batrovci i Šid za izlazak iz zemlje čeka se tri sada, rekli su iz AMSS-a.

Prema izveštajima Uprave granične policije dobijenim u 17:15 sati, na graničnim prelazima Srbije za putnička vozila nema zadržavanja. 

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

