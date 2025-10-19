NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM: Na ovim deonicama je kolaps

NA teretnim terminalima graničnih prelaza sa Srbijom formirale su se kolone vozila.

Foto: Novosti

Na graničnim prelazima Batrovci i Šid za izlazak iz zemlje čeka se tri sada, rekli su iz AMSS-a.

Prema izveštajima Uprave granične policije dobijenim u 17:15 sati, na graničnim prelazima Srbije za putnička vozila nema zadržavanja.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

